İngiltere, büyükelçilik personelini Ukrayna'dan çekmeye başladı - Haberler
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İngiltere, büyükelçilik personelini Ukrayna'dan çekmeye başladı

İngiltere, büyükelçilik personelini Ukrayna'dan çekmeye başladı
AA / Hasan Esen - Haberler | Güncel

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine karşı Kiev büyükelçiliğindeki personelini çekmeye başladı.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesine karşı Kiev büyükelçiliğindeki personelini çekmeye başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı Büyükelçilik personeli ve aileleri, Rusya kaynaklı artan tehdit nedeniyle Kiev'den çekiliyor." denildi. İngiliz Büyükelçiliğinin açık kalmaya ve temel işleri yürütmeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz vatandaşlarına da Donetsk, Luhansk ve Kırım'a seyahatleri etmemeleri, Ukrayna'nın geri kalanında ise zorunlu olmadıkça bulunmamaları tavsiye edildi.

Karar, ABD'nin Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı vermesinin ardından geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, 23 Ocak'ta yayımladığı yazılı açıklamasında, Rusya'nın Ukrayna'da Rus yanlısı yönetim kurma planı yaptığının tespit edildiğini duyurmuştu.

İngiltere, ayrıca Ukrayna'ya anti-tank silahları göndermişti.

AA / Hasan Esen - Son Dakika Haberleri

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