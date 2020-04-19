İngiltere basını koruyucu ekipman sıkıntısını ve Türkiye'nin gönderdiği malzemeleri nasıl yorumladı?
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The Guardian Gazetesi, İngiltere, Türkiye, Sağlık
BBC

İngiltere basını koruyucu ekipman sıkıntısını ve Türkiye'nin gönderdiği malzemeleri nasıl yorumladı?

İngiltere'de sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı sürüyor.

19.04.2020 02:05 | Son Güncelleme: 19.04.2020 02:10
İngiltere basını koruyucu ekipman sıkıntısını ve Türkiye'nin gönderdiği malzemeleri nasıl yorumladı?

İngiltere'de sağlık çalışanları için kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı ve Türkiye'den gelmesi beklenen malzemeler basında geniş yer buldu.

Guardian gazetesi, hükümetin kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşandığını kabul ettiğini yazdı.

Gazete, "Hükümet, kişisel koruyucu ekipman kıtlığı yaşandığını kabul etti ve Pazar günü Türkiye'den gelecek olan 400 bin adet koruyucu önlük de dahil olmak üzere büyük bir sevkıyatın yapılacağını vaat etti" dedi.

İngiliz hükümeti, sağlık çalışanlarının kullanımı için gözlük, önlük ve maske gibi kişisel koruyucu ekipmanların yetersiz olduğu eleştirilerine maruz kalıyor.

İngiltere'de sağlık çalışanlarını temsil eden sendika ve örgütler, Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanlarının kendi güvenliklerini sağlamaya yetecek miktarda kişisel koruyucu ekipman olmaması halinde çalışmayı reddedebileceklerini açıkladı.

İngiltere'nin en büyük sendikalarından Unite'ın Genel Sekreter Yardımcısı Gail Cartmail, "Kişisel koruyucu ekipman eksikliğinin sürmesi ulusal bir skandal ve hükümetin son bir ay içerisinde defaatle verdiği sözleri tutmaması da utanç verici" dedi.

Guardian gazetesinde Cuma günü yayımlanan bir haberde, İngiltere Kamu Sağlığı'nın yayınladığı yeni kılavuzda sağlık çalışanlarına normalde tek kullanımlık olması gereken ekipmanı yeniden kullanmaları talimatı verildiğini bildirmişti.





'Sağlık Bakanı'na istifa çağrısı yapılıyor'

İngiltere Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı Robert Jenrick, Cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında, sağlık çalışanlarının kullanımı için Türkiye'den Pazar günü yaklaşık 84 ton kişisel koruyucu ekipman geleceğini ve bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlüğün de bulunduğunu söyledi.

Jenrick, NHS personelinin yaşadığı kronik kişisel koruyucu ekipman sıkıntısıyla ilgili bir soruya, "Bunları tedarik etmek şu dönemde çok zor. Yarın Türkiye'den yaklaşık 84 ton civarında kişisel koruyucu ekipman içeren çok büyük bir teslimatın gelmesi bekleniyor. Bunların içerisinde 400 bin adet koruyucu önlük de var. Bu çok ama çok büyük ek bir sevkiyat olacak" yanıtını verdi.

Sunday Times gazetesinin websitesinde de, "Koruyucu ekipman sıkıntısı nedeniyle Sağlık Bakanı Hancock'a istifa çağrısı yapılıyor" başlıklı bir haber yayımlandı.

Haberde, Jenrick'in açıklamalarının Sağlık Bakanı Matt Hancock'a istifa çağrılarının yapıldığı ve sendikalar tarafından eleştiriler yöneltildiği bir dönemde geldiği ifade edildi.

Haberde, "Sendika yöneticileri Hancock'a duyulan güvenin 'tükenmeye başladığını' söylerken, NHS çalışanlarına koronavirüs hastalarını tedavi ederken, kişisel koruyucu ekipmanları ve koruyucu önlükleri tekrar kullanmaları söyleniyor" ifadelerine yer verildi.





'Başbakan Johnson bizzat duruma müdahale etti'

The Sunday Telegraph gazetesi de şu anda Chequers'daki başbakanlık konutunda nekahat dönemini geçiren Başbakan Boris Johnson'ın salgınla mücadele sürecini yeniden yönetmeye ve bizzat talimatlar vermeye başladığını bildirdi.

Gazete, "Johnson'ın müdahalesi, hükümetin NHS çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşaması gibi pandemiyle mücadele yöntemlerine yönelik eleştirilerin yapılmasının üstüne geldi" denildi.

Gazetenin haberinde, Başbakanlık'tan yapılan açıklamayla kişisel koruyucu ekipman üretimiyle ilgili sürecin başına 2012 Londra Olimpiyatları'nı düzenleyen Komitenin eski Başkanı Lord Deighton'ın getirildiğinin duyurulduğuna da yer verildi.

Sunday Telegraph, ORB şirketi tarafından yapılan kamuoyu yoklamasına göre, hükümetin salgınla mücadele yöntemlerine destek verenlerin oranının geçen hafta içerisinde yüzde 68'den yüzde 59'a gerilediğini belirtti.





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