İngiltere Başbakanı May'den Ramazan Bayramı mesajı

İngiltere Başbakanı Theresa May, Ramazan Bayramı'nı kutlarken, ortak değerleri yok etmek isteyenlere karşı Birleşik Krallık ve dünyadaki Müslümanların yanında olduğunu belitti.

May, bayram dolaysıyla yayımladığı mesajda, ramazan ayında başka zamanlarda olduğu gibi, ülkeyi birleştiren hoşgörü, saygı ve bencil olmama gibi değerlerin en iyilerini gördüğünü ifade etti.

Ancak toplumu bölmeye, korku ve nefret yaymaya çalışanların da bulunduğunu kaydeden May, hem yurt dışında hem de Birleşik Krallık topraklarında Müslümanları hedef alan "aşağılık terör eylemlerinin görüldüğünü" vurguladı.

"Toplumlarımızda nefret ve korku kışkırtıcılığı yapan aşağılık ideolojilere yer yoktur ve değerlerimizi yok etmek isteyenlere karşı Birleşik Krallık ve dünyadaki Müslümanların yanındayım." ifadesini kullanan May, ortak değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Mutlu ve huzurlu bir bayram dileyen May, mesajını "Hayırlı bayramlar." diye bitirdi.

Kaynak: AA