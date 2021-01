İngilizce bağlaçlar nelerdir? İngilizce bağlaçlar konu anlatımı ve örnek cümleler! İngilizce bağlaç kullanımı ve ipuçları

İngilizce sınavlarında bağlaçlar konusu karşımıza soru olarak çıkabiliyor. Bu bakımdan Türkçe'de olduğu gibi İngilizce bağlaçları da iyi bilmemiz gerekmektedir. İngilizce bağlaç örnekleri, bağlaç konu anlatımı, İngilizce bağlaç ders notları nelerdir?

İNGİLİZCE BAĞLAÇLAR

İngilizce bağlaçlar 3 sınıfta incelenir. Bunlar Coordinating Conjuctions, Subordinating Conjuctions ve Correlative Conjuctions'dur. Şimdi örnek ve konu anlatımı yapalım.

1-) COORDİNATİNG CONJUCTİONS (KOORDİNE EDEN BAĞLAÇLAR)

Bu bağlaçlar; iki cümle, iki isim, iki fiil, iki sıfat veya iki zarf arasında koordinasyonu sağlamaya yardımcı olmaktadır.

İki cümlenin arasına girdiğinde kendinden önceki cümlenin bitiminde virgül kullanılır. Aynı doğrultuda, zıtlık belirtmede veya seçenek sunarken kullanımı tercih edilir. And, or, but, so, yet, for, nor bunlara örnektir.

Örnekler:

And: (ve) > paralellik belirtir.

But: (ama, fakat, ancak) > zıtlık belirtir.

For: (çünkü, zira)

Nor: (ne de) > olumsuzluk belirtmektedir.

Or: (veya, ya da) > seçenek sunar.

Yet: (halbuki, ancak, yine de, oysa)

So: (bu yüzden) > sonuç belirtir.

2-) SUBORDİNATİNG CONJUCTİINS (ZARF BAĞLAÇLARI)

Bir ana ve bir yan cümlenin arasındaki ilişkiyi belirtmede kullanılır.

Ana cümleden önce gelirse; ana cümlenin bitiminde virgül kullanılır ve ardından yan cümle gelir.

Ana cümleden sonra, yani yan cümlenin önünde gelirse virgül kullanılmaz. Zarf bağlaçları (subordinating) koşul, neden-sonuç, zaman, amaç, durum şeklinde gruplandırarak tanımlanabilir.

Örnekler:

Because, although, as soon as, when, however, just as, even if, by the time, while, in order that, whereas vb. bunlara örnektir.

3-) CORRELATİVE CONJUCTİONS (İLİŞKİ SAĞLAYAN BENZER BAĞLAÇLAR)

Benzer bağlaçlar; iki nesneyi, özneyi, fiili veya cümleyi bağlar.

İkili kalıplardan meydana gelirler ve her iki cümlede de bulunurlar.

Örnekler:

Neither..nor.., not only..but also.., either..or.., both..and.., bunlara örnektir.

CONDİTİONAL SENTENCE NEDİR?

Conditional sentences, İngilizce dilbilgisinde eylemin gerçekleşmesini bir koşula bağlayan cümleler. "if" (eğer ... -se) bağlacı ile kurulur ve şart bildiren yan cümlecik if clause olarak adlandırılır. If clause cümlenin başında veya sonunda olabilir. If clause cümlenin başında ise, genellikle virgül ile ayrılır.

Örnekler:

If you get here before eight, we can catch the train. (Sekizden önce burada olursan, treni yakalayabiliriz.)

If you see Annie, give her my love. (Annie'yi görürsen, sevgilerimi ilet.)

Oil floats if you put water on it. (Üzerine su dökersen, yağ üste çıkar.)