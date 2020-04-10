İngiliz yetkililer gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti
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İngiliz yetkililer gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gönderdiği tıbbi yardım İngiltere'ye ulaşırken İngiliz yetkililer, sağlık malzemeleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

10.04.2020 17:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 17:40
İngiliz yetkililer gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gönderdiği tıbbi yardım İngiltere'ye ulaşırken İngiliz yetkililer, sağlık malzemeleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

Salgınla mücadele kapsamında, sağlık malzemelerini taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait "A400M" tipi kargo uçağı, Londra yakınlarındaki Brize Norton Askeri Havaalanına iniş yaptı.

Uçaktaki heyet, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak sağlık malzemelerini İngiliz yetkililere teslim etti.

"Dayanışma ve destek girişimi"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların, Türkiye'nin İngiltere'ye, bu salgın nedeniyle karşılaştığı sıkıntılı ve güç durum karşısında dayanışma ve destek girişimi olduğunu söyledi.

Üssün, lojistik önemi dolayısıyla dışarıdan kimsenin içeri alınmadığını aktaran Yalçın, uçaktaki Milli Savunma Bakanlığı heyetinin, yardımları İngiliz yetkililere teslim ettiğini aktardı.

Yalçın, yardımların maske, tulum, eldiven, gözlük gibi sağlık personelinin kullanacağı koruyucu ekipmanları içerdiğini kaydederek, Türk heyetinin yanı sıra yardımı teslim alan İngiliz komutanla konuştuğu bilgisini de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Johnson'a mektup gönderdi

İngiliz komutanın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 tedavisi gören Başbakan Boris Johnson'a gönderdiği mektubu da aldığını belirten Yalçın, komutanın, "böyle sıkıntılı bir zamanda yardımda bulunan" Türkiye'ye teşekkür ettiğini aktardı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdindeki Avrupa Bakanı Wendy Morton'un da kendisini arayarak teşekkür ettiğini anlatan Yalçın, şunları söyledi:

"Zor zamandan geçiyoruz. Biz de burada bu zor zamanları, İngiltere'de gözlemliyoruz. Başbakan Johnson'ın daha iyi olduğu haberini aldık, sevindik. Dostumuz ve stratejik ortağımız İngiltere'ye, böyle bir dönemde insani yardım yapmış olmak bizim için önemliydi."

"Dost, kara günde belli olur"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, sosyal medya hesabından, "Dostumuz ve müttefikimiz Türkiye'ye, bu cömert teklifi için çok büyük teşekkürler. Bu koruyucu ekipmanlar, Kovid-19'la mücadelede ön safta yer alan İngiliz sağlık çalışanları için hayati öneme sahip." açıklamasını yaptı.

Yardımın, böylesine zor zamanda dayanışma ve iş birliğinin harika bir örneği olduğunu kaydeden Chilcott, "Dost, kara günde belli olur. Her alandaki iş birliğimizin, daha sağlıklı gelecekte de artarak devam edeceğinden eminim." ifadelerini kullandı.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu da yardıma ilişkin Twitter'dan, "NATO Müttefikleri, Kovid-19'la ortak savaşımızda birbirlerine yardım ediyorlar." paylaşımında bulundu.

Dışişleri Bakanı Raab, Çavuşoğlu'na teşekkür etmişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile önceki gün telefonda görüşmüştü.

Raab'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Türkiye'nin gönderdiği medikal yardım için teşekkür edilerek, bunun "iki ülke arasındaki güçlü dostluğun göstergesi" olduğu vurgulanmıştı.

İngiliz Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Johnson'a gönderdiği acil şifa mesajı için de teşekkür etmişti.

Kaynak: AA

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