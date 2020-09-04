İngiliz uzmanlardan koronavirüs belirtisiyle ilgili kritik açıklama
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İngiliz uzmanlardan koronavirüs belirtisiyle ilgili kritik açıklama

İngiltere'nin Belfast Queen Üniversitesi koronavirüs belirtisiyle ilgili yaptığı araştırma sonucunda, ishal ve kusmanın çocuklarda (Covid-19) önemli bir işareti olabileceği ifade edildi.

İngiliz uzmanlardan koronavirüs belirtisiyle ilgili kritik açıklama
04.09.2020 11:04 | Son Güncelleme: 04.09.2020 11:09
İngiltere'nin Belfast Queen Üniversitesi koronavirüs belirtisiyle ilgili yaptığı araştırma sonucunda, ishal ve kusmanın çocuklarda (Covid-19) önemli bir işareti olabileceği ifade edildi. İngiliz Ulusal Sağlık Servisi'nin (NHS) resmi koronavirüs belirti listesinin bu araştırma sonuçlarına göre güncellenmesi istendi. 

İngiltere'nin Kuzey İrlanda bölgesinde Belfast şehrinde Queen's Üniversitesi araştırmacıları, mide rahatsızlığının ve ishal ile kusmanın çocuklarda koronavirüs belirtisi olarak doğruladıklarını ve virüsün önemli bir işareti olduğunu ifade etti. Araştırma raporunun başyazarı Dr Tom Waterfield, "İncelenen koronavirüs grubunda ishal ve kusma, örneğin öksürükten, hatta koku ve tattaki değişikliklerden daha önce tespit edildi. Çocuklarda enfeksiyonu gerçekten teşhis etmek istiyorsanız, ishal ve kusmaya bakmaya başlamamız gerekir" dedi. 

BU BELİRTİLERLE VİRÜS DAHA ERKEN TESPİT EDİLİR

Waterfield, mevcut üç semptomu takip ederek, vakaların yüzde 76'sını erken tespit edilebileceğini buna mide rahatsızlıkları belirtisi eklenirse bu oranın yüzde 97'ye yükseleceğini ifade etti. Araştırmacılar bu belirtilere bakarak asemptomatik (belirti göstermeyen) çocuklarda bile koronavirüsü erken teşhis edileceğini vurguladı.Mayıs ayında güncellenen NHS çocuklarda koronavirüs için belirti listesinde, 3 ana semptom olan yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile koku ya da tat duyusunda kayıp veya değişiklik yer alıyordu. 

MİDE RAHATSIZLIĞI YETİŞKİNLERDE BELİRTİLER ARASINDA

Yetişkinlerde yapılan bir dizi çalışma sonrası koronavirüs ana belirtilerin; kas ağrısı, yorgunluk, kafa karışıklığı, göğüs ağrıları ve mide rahatsızlığı gibi semptomlar yer alıyordu. Londra'daki King's College araştırmacıları yaptıkları çalışma sonucuna göre yetişkinlerde mide bulantılarının da semptom olabileceği ifade edilmişti. 


- İngiltere

Kaynak: DHA

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