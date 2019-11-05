İngiliz tahtının yakışıklı varisi Prens Harry, "Yakışıklı" diyerek seslenen genç kıza alyansını gösterdi

05.11.2019 13:59

Amerikalı oyuncu Meghan Markle ile evlenerek Kraliyet kurallarını alt üst eden Prens Harry, Japonya'daki Rugby Dünya Kupası finali için Tokyo'ya gitti. Gittiği her ülkede odak noktası olan Prens Harry, hala genç kızların da yakın markajında.

PRENS HARRY'DEN ESPRİLİ YANIT

Eşi Meghan Markle ve oğlu Archie olmadan Japonya seyahetine çıkan Prens Harry, ziyaret ettiği bir okulda genç kızların kendisine "Yakışıklı" diye seslenmesi üzerine alyansını gösterdi. Eşi Meghan Markle'a oldukça bağlı olan Prens Harry'nin esprili davranışı, sosyal medyada oldukça fazla konuşuldu.

"BİZ KARDEŞİZ"

Dünyanın en ünlü iki kardeşlerinden olan Prens Harry ve William arasında, Düşes Meghan Markle'ın aileye girmesinden sonra derin bir gerginlik olduğu iddia ediliyordu. Prens Harry abisiyle aralarında gerginlik iddialarına İngiliz ITV kanalına verdiği röportajda "Artık yollarımız ayrıldı. Ama biz kardeşiz. Her zaman yanında olacağım. Onun da benim yanımda olacağını biliyorum. Eskisi kadar görüşmüyoruz. Kardeşlerin iyi günleri de olur, kötü günleri de" dedi.