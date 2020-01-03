: İngiliz model Kelly Brook, mayosuyla karın içinde gezdi

03.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 03.01.2020 10:58

İngiliz manken ve oyuncu Kelly Brook, yeni yılı Fransız sevgilisi Jeremy Parisi ile birlikte onun memleketinde karşıladı. Brook ve Parisi, Noel ve yılbaşı tatili için Fransa'yı seçti. Çift önce Parisi'nin ailesini ziyaret etti. Ünlü yıldız yılbaşı tatilinde mayosuyla karların içine atladı.

SEVGİLİSİYLE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Noel'i Jeremy Parisi'nin ailesiyle kutladıktan sonra da Fransa'nın en gözde kayak merkezlerinin yer aldığı Megeve köyüne gittiler. Şirin bir tatil köyü olan Megeve'de sevgilisiyle birlikte karın ve kış tatilinin keyfini çıkaran Brook, orada çektiği görüntüleri de sosyal medya hesabından paylaştı.

"SABAH RİTÜELİ"

Kelly Brook, "Saunadan sonra sabah ritüeli" notuyla da bir videosuna da yer verdi. Üzerinde mayosuyla sıcak sudan çıkan Brook, sonra çıplak ayaklarıyla bahçeye çıktı ve bütün bedenine kar sürdü.

KARA BİRKAÇ DAKİKA DAYANABİLDİ

Birkaç dakika süren bu işlemin ardından 40 yaşındaki yıldız, tekrar koşarak saunaya döndü ve kendini sıcak sulara bıraktı. Kelly Brook'un tatil paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

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