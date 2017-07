İngiliz Erkek Facebook'tan Bağışcıdan Aldığı Sperm İle Hamile Kalıp Doğurdu

Yaklaşık üç yıl önce cinsiyet değiştirip erkek olan 21 yaşındaki Hayden Cross, Facebook'ta bulduğu bir bağışçının spermleri ile hamile kaldı ve bir kız çocuğu doğurdu. Tüm Dünyada manşetlere çıkan Cross, doğum yapan ilk ingiliz erkek ünvanını aldı.

He now plans to complete his gender reassignment to remove his breasts and ovaries.

Göğüslerini aldırarak cinsiyet değiştirme işlemini tam olarak tamamlamayı planlayan Cross, cinsiyet değiştirip erkek olduktan sonra ileride hamile kalması için yumurtalarının dondurulmasını talep etti ama şağlık yetkilileri buna izin vermeyince Facebook'ta kendisine sperm verecek bağışçı aradı. Bağışçıdan sperm aldıktan sonra kız çocuğu dünyaya getiren Cross dünyada çocuk sahibi olmaktan daha güzel bir duygunun olmadığını söyledi.

Hamile olduğu açıkladıktan sonra bazı çevrelerden tehditler aldığını söyleyen Cross'ın kraliyet hastanesinde dünyaya getirdiği kız çocuğunun cüzdanında anne ismi yazıldı ama baba ismi yazılmadı.