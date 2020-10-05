İngiliz bilim insanlarının yeni korona aşısı açıklaması can sıktı: Herkes aşı olamaz, en az 1 yıl gerekli
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

İngiliz bilim insanlarının yeni korona aşısı açıklaması can sıktı: Herkes aşı olamaz, en az 1 yıl gerekli

05.10.2020 17:17 | Son Güncelleme: 05.10.2020 17:41

İngiliz bilim insanları koronavirüs aşısı ile ilgili karamsar bir tablo ortaya koydu. Yapılan açıklamada aşının bulunmasının, anında herkesin aşı olacağı anlamına gelmediği ve en az 1 yıl gerektiği aktarıldı.

İngiliz Kraliyet Derneği'nden bilim insanları, koronavirüs aşısına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kraliyet Derneği (Royal Society), şimdi piyasaya sürülecek başarılı bir aşının uygulamaya konulmasının bir yıl kadar sürebileceğini, bu yüzden salgından dolayı uygulanan kısıtlamaların kademeli olarak gevşetilmesinin gerekebileceği konusunda uyardı.

"AŞI GELİŞTİRME TARİHİ BAŞARISIZLIKLARLA DOLU"

BBC'nin haberine göre bazı bilim insanları, Birleşik Krallık hükümetinin Bilim Kurulu üyeleri de dahil, gelecek yılın başında insanların toplu olarak aşılanacağı konusunda iyimser bir tutuma sahip. Ancak, "Bir aşı, salgını sona erdirme potansiyelinden dolayı büyük umut verir" açıklamasında bulunan Imperial College London Ulusal Kalp ve Akciğer Enstitüsü'nden Dr. Fiona Culley, "aşı geliştirme tarihinin başarısızlıklarla dolu olduğunu" hatırlattı.

ŞİMDİDEN UYARDILAR

Aynı zamanda, Kraliyet Derneği'nin son yayınlanan çalışması, aşı geliştirmenin ve piyasaya sürülüp insanlara ulaştırmanın uzun bir süreç olacağı konusunda da geleceğe yönelik önemli bir uyarıyı şimdiden kamuoyunun bilgisine sunmuş oldu.

"Aşının hazır olması, herkesin bir ay içinde aşı olacağı anlamına gelmez" diyen Imperial College London Kimya Mühendisliği bölümü başkanı Prof. Nilay Shah, sürecin altı aydan başlayarak bir yıl devam edebileceğini, günlük hayatın Mart'ta birdenbire normale dönmeyeceğini söyledi.

"AŞININ UYGULAMASINDAKİ MUAZZAM ZORLUKLAR İNSANLIĞI BEKLİYOR"

Koronavirüs aşısının uygulanması konusunda ileride 'muazzam' zorlukların insanlığı beklediğini söyleyen rapor, RNA aşıları gibi bazı deneysel yaklaşımlarla üretilen aşıların daha önce hiç seri üretiminin gerçekleşmediğinin altını çizdi.

Tek bir dozun yeterli olup olmayacağı ve bağışıklık sistemi zayıf olan yaşlı insanlar üzerindeki etkilerin ne olacağı sorularının cevapsız kaldığı raporun araştırmacıları, tek aşıyla uzun süreli bağışıklık sorusunun cevabını bulmanın biraz zaman alacağını söyledi.

Aşı pasaportunun gerekli olup olmadığının tartışılması gerektiğini söyleyen Bath Üniversitesi'nden Dr. Andrew Preston, "Aşı olmayı reddeden insanları kendi başlarına mı bırakacağız? Yoksa okula giden çocuklara zorunlu aşı mı yaptıracağız? Bir sürü zor soru var" dedi.

İngiliz bilim insanlarının yeni korona aşısı açıklaması can sıktı: Herkes aşı olamaz, en az 1 yıl gerekli
BBC
Haber Yorumları (2)
AHMET: Aslida Kuranda asinin tarifi yaziyor, ama batililar KranIn sifresini cözmüsler, her seyi Kurandan caliyorlar.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
AHMET: güzel yazdim, like yokmu? nerdesiniz la?
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Şentop Abdulhekin Ayhan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Şehrazat Halil Sezai Türkan Şoray Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Fatih Terim Sergen Yalçın Steven Gerrard Vincent Aboubakar
Daha Fazla Çocuk Beşiktaş Azerbaycan Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İngiliz bilim insanlarının yeni korona aşısı açıklaması can sıktı: Herkes aşı olamaz, en az 1 yıl gerekli - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.10.2020 18:02:14. #1.14#
title