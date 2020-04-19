İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti TBMM'de kabul edilerek yasalaşan yeni infaz düzenlemesinden yararlanacak mahkumlar netleşti. Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç, Ceren Damar'ın katili Hasan İsmail Hikmet ve Emine Bulut'un katili Fedal Varan infaz indirimi kapsamı dışında kalırken; Tosuncuk lakabıyla bilinen firari Mehmet Aydın yargılanarak hüküm giyecek.

NE OLMUŞTU?

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Kabul edilen yasa kapsamında korona virüs nedeniyle açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler, 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre 2 aylık sürelerle 3 kez uzatılabilecek. Ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen 65 yaşını bitiren hükümlüler de denetimli serbestlikten yararlanacak. Yasayla birlikte 90 bin tutukluya tahliye yolu açılırken, denetimli serbestlik süresi de bir kereliğine mahsus olarak 3 yıla çıkarılacak. Terör, cinayet, uyuşturucu ve cinsel suçlar ise kapsam dışı bırakılacak.