Kayseri'de sarrafın kepengini kırıp 1,8 milyon liralık altını çaldılar! 130 saatlik kamera kaydı ele verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Kazancılar Çarşısı'ndaki bir sarrafın kepengini kırıp içeri giren 2 hırsız, 1 milyon 800 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çalıp kaçtı. Polisin 130 saatlik güvenlik kamerası incelemesiyle kimlikleri belirlenen M.E. (20) ve M.S. (19) yakalanarak tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları eksiksiz ele geçirilip iş yeri sahibine teslim edildi.
- Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir sarraftan gece kepenkler kırılarak yaklaşık 300 gram altın çalındı.
- Polis, 130 saatlik kamera incelemesi sonucu şüpheliler M.E. (20) ve M.S. (19)'yi yakalayarak tutuklanmalarını sağladı.
- Çalınan 1 milyon 800 bin TL değerindeki ziynet eşyaları eksiksiz ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kuyumcunun camını kırarak, 1 milyon 800 bin TL'lik soygun gerçekleştiren şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. 130 saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemede tutuklanırken, soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı.
GECE KEPENKLERİ KIRIP GİRDİLER
Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Kazancılar Çarşısı içerisindeki bir sarrafta meydana gelen olayda, iddiaya göre 2 hırsız gece saatlerinde kepenkleri kırarak içeri girdi. Yaklaşık 300 gram altın çalan hırsızlar, olayın ardından kaçarak kayıplara karıştı. Sabah sarrafa gelen iş yeri sahibinin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayın meydana geldiği sarrafta inceleme yaparken, kaçan hırsızların yakalanması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.
130 SAATLİK KAMERA KAYDI ELE VERDİ
Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından şüphelilerin tespiti için çalışma yapıldı. 130 saatlik kamera inceleme çalışmalarında, 1 milyon 800 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan şahısların M.E. (20) ve M.S. (19) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda, M.E. ve M.S. yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Ayrıca, eksiksiz olarak ele geçirilen suça konu ziynet eşyaları işyeri sahibine teslim edilirken, şüphelilerin olaydan önceki görüntüleri ve soygun görüntüleri güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.