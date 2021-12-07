İnegöl'e 11 Milyonluk Yatırım İçin İmzalar Atıldı

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - 11 milyonluk yatırımın yüzde 60'ı Tkdk tarafından karşılanacak.

Her geçen gün yeni yatırımlarla müjdelenen İnegöl'e, tarımsal anlamda önemli bir güç katacak yeni bir projenin daha imzaları atıldı. İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, meyve üretiminin yoğun olduğu mahallede 10 dolayında çevre köyün de faydalanacağı 4 bin m2 alan üzerinde 2 bin m2 kapalı alana sahip olan ve 3 bin ton meyve kapasiteli yeni bir soğuk hava tesisi için TKDK'ya başvurdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 11 milyonluk yatırımın yüzde 60'ının TKDK, yüzde 40'ının ise İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından karşılanması koşuluyla proje onaylandı.

11 MİLYONLUK PROTOKOL İMZALANDI

Yıllık 220 bin ton meyve üretimi bulunan İnegöl'de üretici için önemli bir yatırım olan soğuk hava tesisinin yapımıyla ilgili TKDK ile İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında düzenlenen protokol, bugün 15.30'da İnegöl Belediyesi Encümen Salonunda düzenlenen törenle imzalandı. Törene; Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç, İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, kooperatif yöneticileri ve TKDK görevlileri katıldı.

İNEGÖL BELEDİYESİ ÖRNEK OLDU

İmza töreninde konuşan TKDK İl Koordinatörü Bilal Tunç, "İnegöl Belediyemize ve projeyi hayata geçirecek olan kooperatifimize teşekkür ediyoruz. İnegöl'de bir projeyi daha hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İmzaların atılması demek projenin hayata geçmesi demek. İnegöl Belediyesi de TKDK'da ayrı bir parantez açılacak bir kurum. İlk kez belediye-kooperatif iş birliği yapan kurum İnegöl Belediyesi'dir. Biz de geçen yıldan bu yana gittiğimiz tüm lansmanlarda bu örneği verdik" dedi.

EN KISA SÜREDE HİZMETE SUNMAK İSTİYORUZ

Kooperatif Başkanı Erhan Ulu ise "Bizler 1976 yılında kurulan İsaören ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yaklaşık 45 yıldır faal bir şekilde çiftçimizin, üretenin yanında olmaya devam ediyoruz. Devletimizin ve belediyemizin de destekleriyle böyle bir işe giriştik. Allah nasip etti güzel bir tesis için imzaları attık ve en kısa sürede de üreticilerimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" dedi.

SOĞUK HAVA DEPOSU CİDDİ İHTİYAÇ

Belediye Başkanı Alper Taban da "Bugün önemli bir imzayı gerçekleştiriyoruz burada. TKDK Bursa özelinde gerçekten bu kaynakları vatandaşımızla buluşturmak için ciddi bir çaba içerisinde. Bunda da çok ciddi başarılı olduklarını görüyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum kurum ve kuruluşları da bu manada harekete geçiriyorlar. İnegöl Belediyesi olarak biz de göreve geldikten sonraki süreçte bir soğuk hava deposu yapılmasıyla ilgili projemizin ortağı TKDK idi. Bugün de yaklaşık 11 milyonluk yatırımın yaklaşık yüzde 60'ı devletimizin kuruluşu olan TKDK tarafından karşılanıyor. Soğuk hava deposuna ciddi anlamda ihtiyacımız var. Meyveci bir şehiriz. Yaklaşık yıllık 220 bin ton üretim var ama yüzde 10'u civarında depolama alanımız var. Dolayısıyla bunları arttırmamız lazım. Ki üreticimiz ürününü doğru zamanda pazara sevk edebilsin ve üreticimiz de zarar etmesin. İsaören Kooperatifimiz de karşılıklı iş birliği ile bugün bu hibeyi almaya hak kazandılar. Ben her iki tarafa da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DEVLETİMİZ ÇOK GÜÇLÜ

Yapılan desteklemelerin devletin gücünü ortaya koyduğunu vurgulayan Başkan Taban, "Devletimiz çok güçlü. İnanılmaz hibe destekler veriliyor. Bunlar karşılıksız destekler. Siz yeter ki iyi ve nitelikli projeler ortaya koyun deniliyor. İnşallah soğuk hava deposu yapımına da en kısa zamanda başlanarak hizmete girecektir. İsaören Mahallemiz de bizim önemli meyve üreten mahallelerimizden biri. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak bu noktada gerek idari olarak gerek meclisimizle üreticimizin ve vatandaşlarımızın yanındayız. Tarımda daha güzel sonuçların alınması adına da bunlar güzel adımlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

MEMUR MAAŞI ÖDEYEMEYEN TÜRKİYE'DEN HİDE DAĞITAN TÜRKİYE'YE

AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ise "Zamanında memuruna, işçisine maaşını ödeyemeyen bir devletten bugün hibe dağıtan devlet pozisyonuna döndük. Öncelikle bu güzel tablo için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu anlaşma da çiftçimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı imzalar atılarak protokol hayata geçirildi.

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