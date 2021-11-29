İnegöl'de öğrenciler 100 Türk büyüğünün hayatını konu alan kitapları okumaya başladı

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaklaşık 21 bin öğrencinin, 1 yıl içinde Türk büyüklerinin yaşamını anlatan 100 kitap okuması hedeflenen projede kitap setleri dağıtılıyor.

İlkokul çağındaki öğrencilerin Türk tarihindeki önemli şahsiyetleri rol model alması, okuma alışkanlığı kazandırılması ve tarihi bilgilere eğlenceli şekilde uluşabilmesi adına yürütülen "Tarih Yazan Çocuklar" projesi, İnegöl Kaymakamlığı, İnegöl Belediyesi ve Birlikte Dağıtım AŞ'nin desteğiyle başladı.

Türk tarihinin 100 şahsiyetinin kendisini anlattığı kitap setleri, ilkokul öğrencileriyle buluştu. İnegöl'de 51 ilkokulda 644 derslik için "Tarih Yazan Çocuklar" kitap setinin bulunduğu özel kitap ağaçları kurulmaya başlandı.

İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, proje sonunda yaklaşık 21 bin öğrencinin, 2 milyondan fazla kitap okuyacağını bildirdi.

İnegöl, Belediye Başkanı Alper Taban ise çocukların aileleri ile okuma alışkanlığı kazanması ve Türk kültüründeki önemli şahsiyetlerin rol model alınması açısından önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Taban, çocukların tarihini daha iyi bilmeleri, tarihte rol alan önemli kişileri tanımalarını istediklerini ifade ederek, "Buradan alacaklar güçle, tecrübe ile geleceğe daha emin adımlarla ilerlemelerini istiyoruz. Kitap okuma alışkanlığı noktasında da buradan hareketle çocuklarımızın kitaplarını okumalarını, buradan okuma alışkanlığını elde etmelerini istiyoruz. Bunu aynı zamanda dijital tarafa da taşıyarak karekodla okutarak, elektronik tahtalarda, sınıflarda izlenim şekli ile tekrar tekrar izlenebilecektir." açıklamasını yaptı.

İnegöl'de katıldığı bir programın ardından, "Tarih Yazan Çocuklar" projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan sunucu Pelin Çift de çocukları okutulacak kitapları özenle geçilmesi gerektiğini söyledi.

Çift, okullarda da birer kütüphane açılacak olmasının heyecan verici olduğunu ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şu beni çok heyecanlandırdı; kendi alanında ön plana çıkmış ve tarihimize adını yazdırmış isimlerin, kendi ağızlarından yaşam öykülerini anlattıkları bir set bu. Gördüğüm kadarı ile Osman Gazi de var, Mustafa Kemal Atatürk de var, Yahya Kemal de var. Birçok başlıkta tüm isimleri almışlar. Ben çocukların çok küçük yaştan itibaren önemli isimlerle, bizi biz yapan isimlerle tanışmasını önemine inanıyorum. Hep yerli ve milli vurgusu yapılıyor, çocuğumuza okutacağımız kitapları da özenle seçmemiz gerekiyor. Okusun, öğrensin, kendisini geliştirsin. Bir taraftan da vatanına milletine faydalı bir çocuk olarak büyüsün."