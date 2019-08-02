İnegöl Belediyespor'da Aykut Lale dönemi

2019-2020 sezonu için kadro planlamasını yapan Efeler Ligi temsilcimiz İnegöl Belediyespor Voleybol Takımı, antrenör Aykut Lale ile anlaştı. Yeni sezonda takımı tecrübeli çalıştırıcıya teslim eden İnegöl Belediyespor, Aykut Lale ile yapılan anlaşmayı dün resmiyete döktü.

KULÜP TESİSLERİNDE İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Aykut Lale için Belediyespor Tesislerinde imza töreni düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı ve İnegöl Belediyespor Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile Voleybol Şube Sorumluları Hüseyin Orhan, Oktay Can ile Uğur Şencan'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, Aykut Lale kendisini turuncu lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

185 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Sporculuğu döneminde 1986-2003 yılları arasında farklı kategorilerde 185 kez milli formayı terleten Aykut Lale, antrenörlük kariyerinde de daha önce; Tirebolu Spor Kulübü, Konak Belediyespor, Tokat Belediye Plevne, Adana BYZ Algomed, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve son olarak geçtiğimiz yıl Palandöken Belediyespor'u çalıştırdı.

YENİ SEZONA İYİ VE GENÇ BİR TAKIMLA ÇIKMAK İSTİYORUZ

İmza töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı ve İnegöl Belediyespor Voleybol Şubesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa, bugün itibariyle İnegöl Belediyespor Voleybol Takımının 2019-2020 Efeler Ligi hazırlıkları ve transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Kocaağa, "Hepinizin bildiği gibi 7 yıldır Efeler Liginde mücadele ediyoruz. Belediyespor olarak geçmiş yıllarda şehrimize bir Balkan Kupası kazandırdık. Yine hedeflerimizin olduğu bir sezona iyi ve genç bir takımla çıkmak istiyoruz. Bu minvalde yaptığımız çalışmalar neticesinde Aykut Lale hocamızla anlaştık. Aykut Hocamız daha önce Bursa'da oyunculuk yıllarında bulunmuş ancak antrenör olarak ilk kez Bursa'da bulunuyor. İnşallah İnegöl Belediyespor'umuzun başarılı olması için çalışacaklar. Herkese hayırlı uğurlu olsun. 2019-2020 sezonunun da başta şehrimize olmak üzere tüm takımlara hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

SAVAŞAN BİR TAKIM OLACAĞIZ

İnegöl Belediyespor Voleybol Takımının yeni antrenörü Aykut Lale ise "İnegöl ile bizim mazimiz 4 yıl öncesine kadar gidiyor. Ama kısmet bugüneymiş. Açıkçası geçen sezon sona erdikten sonra İnegöl ile ilgili voleybol takımının yapılmayacağı, kapanacağı gibi şeyler duydum. Şahsım adına bunları duyunca üzülmüştüm. Ben bu kulübün kapanması veya yok olması taraftarı hiçbir zaman olmadım. Rakibimiz olduğu dönemde bile… O doğrultuda çalışmalar yaparak İnegöl halkına şunun sözünü verebilirim; çok savaşan bir takım olacağız, sonuna kadar bırakmayan bir takım olacağız. Herkese hayırlı ve sakatlıksız bir sezon diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: Bültenler