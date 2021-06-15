İnebolu'da Fatma Sığındı Yazılım Tasarım ve Beceri atölyesi açıldı
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İnebolu'da Fatma Sığındı Yazılım Tasarım ve Beceri atölyesi açıldı

İnebolu'da Fatma Sığındı Yazılım Tasarım ve Beceri atölyesi açıldı
Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'nda hayırsever iş adamı Serdar Kalkavan tarafından annesi Fatma Sığındı adına yaptırılan yazılım, tasarım ve beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bulunan Mehmet Bülent Özyürük İlkokulu'nda hayırsever iş adamı Serdar Kalkavan tarafından annesi Fatma Sığındı adına yaptırılan yazılım, tasarım ve beceri atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaymakam Selçuk Yosunkaya, açılışta yaptığı konuşmada, atölyeyi yaptıran hayırsever Serdar Kalkavan ile yapımına vesile olan gazeteci Kadir Yıldırım'a teşekkür etti.

Atölyenin öğrencilere hayırlı olmasını dileyen Yosunkaya, "Gençlerimize çok güzel bir atölye kazandırmış oldular. Burada yetişecek gençlerin ülkemize, bilime hayırlı faydalı olmasını temenni ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Telat Aktaş da açılışı yapılan atölyenin alanında ilçede ilk olduğunu söyledi.

İlkokul ve ortaokullarda yazılım ve tasarım atölyesi olmayan okul kalmayacağını belirten Aktaş, "Buradaki temel hedef çocuklarımızın kişisel becerilerini uygulama alanına dönüştürmek, yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak, yenilikçe düşünce, yaratıcı düşünce, eleştirel düşünme bunları çocuklarımıza kazandırmaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Fatma Sığındı Yazılım Tasarım ve Beceri Atölyesi'nin açılış kurdelesi kesildi.

Açılışta hayırsever Kalkavan'a ve Yıldırım'a plaket verildi.

Açılışa Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay ile kurum amirleri ve veliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Celal Bekiroğlu

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İnebolu'da Fatma Sığındı Yazılım Tasarım ve Beceri atölyesi açıldı - Haberler
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