İndirim kampanyası 'koronayı' unutturdu! Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar kamerada
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İndirim kampanyası 'koronayı' unutturdu! Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar kamerada

Batman'da indirim kampanyası başlatan market zincirinin önünde toplanan kalabalık, kapılan açılması ile birlikte içeri hücum etti. Maske ve mesafe kuralını unutan vatandaşlar arasında çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu.

11.09.2020 12:46 | Son Güncelleme: 11.09.2020 14:38

Batman'da bir market, birçok üründe indirim kampanyası başlattı. Ürünlerden almak isteyenler marketi doldururken korona virüs tedbirleri unutuldu. İndirime giren dizüstü bilgisayarı almak isteyen vatandaşların kavgasında ise tekme ve tokatlar havada uçuştu. Tüm bu anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

KAPI AÇILINCA İÇERİYE HÜCUM ETTİLER

Batman'da bulunan market zincirinin bir şubesi, indirim kampanyası başlattı. İndirimi öğrenen vatandaşlar dün sabah saatlerinde marketin önüne gelmeye başladı. Marketin kapısının açılması ile birlikte vatandaşlar, koronavirüs tedbirlerini unutarak içeri girmeye çalıştı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Maske ve mesafe kuralının unutulduğu markette vatandaşlar, indirime giren ürünleri almak için birbirleri ile yarıştı. Korona virüse davetiye çıkarılan anlarda bazı vatandaşlar ise indirime giren dizüstü bilgisayarı almak için birbirleri ile kavga etmeye başladı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların kavgayı izlediği görülürken olay, güvenlik görevlilerinin markete gelmesi ile son buldu.

İndirim kampanyası 'koronayı' unutturdu! Tekme ve tokatların havada uçuştuğu anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (6)
YIKAMACI: Market sahibi idam edilsin
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AGA: butun indirim yasak olacak yada herkes yetecek kadar o mal bulunmasi zorumlu olacak bu halk seker sakiz icin sokak da bile bekler
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FIRTINA: Günlerce reklam yapıyorlar ama sadece bir veya iki adet geliyor bazı ürünler ozaman reklam yapma sende
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