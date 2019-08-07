07.08.2019 20:38

İndiği dolmuşun altında kalan kadın öldü

ZONGULDAK'ta, Gülser Güney(69) indiği dolmuşun önünden geçmek isterken altında kaldı. Vatandaşlar kadını dolmuşun altından çıkarırken, Gülser Güney kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay saat 18.00 sıralarında Milli Egemenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Rüzgarlımeşe Mahallesi-Zonguldak merkez arası yolcu taşıyan A.A. idaresindeki 67 M 0231 plakalı dolmuş, Halk Otobüsleri Durağı önünde yolcularını indirdi. Bu esnada dolmuştan inen Gülser Güney yolun karşısına geçmek istedi. Dolmuşun önünden geçmeye çalışan Gülser Güney'i fark etmeyen dolmuş sürücüsü hareket etti. Gülser Güney aracın altında kaldı. Yardıma koşan vatandaşlar 112 Acile haber verdi. Vatandaşlar, Gülser Güney'i aracın altından çıkardı. Bir vatandaş, kalbi duran kadına kalp masajı yaptı. Gülser Güney, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Güney, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Dolmuş sürücüsü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA