İncirliova borçla değil projelerle anılacak
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İncirliova borçla değil projelerle anılacak

İncirliova borçla değil projelerle anılacak
05.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:42

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaklaşık maliyeti 17 milyon lira olan 5 proje için ilk kepçeyi kendisi vurdu.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaklaşık maliyeti 17 milyon lira olan 5 proje için ilk kepçeyi kendisi vurdu.

Aydın'da son olarak ödediği borçları pankart yaparak belediye önüne astırmasıyla gündeme gelen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile yapılacak 5 proje için tanıtım toplantısı düzenledi. 12 adet yerel tarım ürünleri satış merkezinin yapılacağı alanda açıklamada bulunan Başkan Kaya, projeler için kredi kullanmayacağını, projelerin Aydın Büyükşehir Belediyesi desteği ve İncirliova Belediyesi bütçesi ile yapılacağını söyledi.

Kendisine yöneltilen sürekli borç konuşuyorsun eleştirilerine cevap veren Başkan Kaya; Yaklaşık maliyeti 17 milyon değerindeki 5 projemiz İncirliova'mıza hayırlı olsun. 5 projemizin yapımına bugün fiilen başladık. Bir yıllık süreçte, mali disiplini sağladık, borçların ödeme planlarını yaptık. Borçları yaptığımız planlama ve imkanlarımız doğrultusunda ödüyoruz. Bana sürekli borç konuşuyorsun dediler. Biz borçları konuşurken, belediyenin içine düşürüldüğü borç batağını anlatırken aynı zamanda projelerimizin hazırlıklarını tamamlıyorduk. Bundan sonra artık projelerimiz konuşacak. İncirliova hizmetle, projeyle anılacak" ifadelerini kullandı.

İşte yapımına başlanan beş proje

Yüzme havuzu, rekreasyon alanı, 12 adet yerel tarım ürünleri satış merkezi, yürüyüş yolu ve kreş projelerinin İncirliova'da hayata geçirileceğini duyuran Başkan Kaya, projelerin teknik çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Göreve geldiği günden bu yana 13 milyon lira borç ödediğini hatırlatan Başkan Kaya, "İncirliova'da göreve geldiğimiz ilk süreçte borçlarla uğraştık. Bir yılda 13 milyon borcu sıkılmadan tamamen tasarrufla ödedik. Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kredi kullanmadan bu projeleri İncirliovalılarla buluşturacağız" dedi.

Aydın'ın en uzak ilçelerinde dahi yüzme havuzunun bulunduğunu vurgulayan Başkan Kaya; "ilçemizde bulunan yüzme havuzu önceki dönemde yıkılmıştır. Karpuzlu, Karacasu gibi Aydın'ın en uzak ve kırsal ilçelerinde dahi yüzme havuzu bulunurken İncirliova'da yüzme havuzu yok.1500 metrekarelik belediyemiz şantiye alanı içine Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Belediyemizin ortak çalışması ile yüzme havuzunu ilçemize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Aydın- İzmir Karayolu üzeri eski hal alanına 12 adet Yerel Tarım Ürünleri Satış Dükkanları yapılacak. Bu projede incir, zeytin, deve sucuğu gibi İncirliova'nın yerel tarım ürünlerinin satışı yapılacak. İki dükkan kadın üreticilerin ürünlerinin satışının yapılması için kadın üreticilere tahsis edilecek. İncirin ve deve sucuğunun ana vatanı İncirliova'da artık modern incir ve deve sucuğu satış yeri olacak.

İncirliova'nın doğu kısmında bulunan yaklaşık 94 dönümlük alanda, spor aktivite alanı, piknik alanı,yürüyüş ve bisiklet yolu gibi sosyal ve spor alanları Aydın Büyükşehir Belediyesi ve İncirliova Belediyesi ortak çalışması ile yapılacak. Aydın- İzmir Karayolu üzerinde İncirliova'nın doğu kısmından başlayarak batı kısmına kadar 4 kilometre uzunluğunda yürüyüş yolu yapılacak.

İncirliova'nın Cumhuriyet ve Sandıklı mahallelerinin nüfusu yeni yapılaşma ve göç alması nedeniyle her geçen gün artmaktadır. Bu nedenle özellikle çalışan vatandaşların çocukları için kreş ihtiyacı önem arz etmektedir. Proje, Sandıklı Mahallesinde 1258 metrekarelik alanda yapılacak. Tüm teknik altyapı çalışmaları tamamlanan beş proje bir yıl içinde tamamlanarak hizmete açılacak.

Proje tanıtım toplantısında Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Güler, Hülya Erginer, Ender Yeğen, meclis üyeleri Murat Gören ve Mustafa Aytekin de hazır bulundu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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