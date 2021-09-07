İncilay Şahin kimdir? İncilay Şahin neden öldü? İncilay Şahin kaç yaşındaydı, nereli?

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İncilay Şahin, 60 yaşında hayatını kaybetti. Hayatını kaybettiğini öğrenen vatandaşlar İncilay Şahin'in biyografisini merak etti? Peki, İncilay Şahin kimdir? İncilay Şahin neden öldü? İncilay Şahin kaç yaşındaydı, nereli? İncilay Şahin hayatı ve biyografisi nedir? İncilay Şahin hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Çiçek Taksi, Adını Feriha Koydum gibi dizilerde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İncilay Şahin, 60 yaşında yaşamını yitirdi. İncilay Şahin'in ölüm haberi, Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından duyuruldu. Peki, İncilay Şahin kimdir? İncilay Şahin neden öldü? İncilay Şahin kaç yaşındaydı, nereli? İncilay Şahin hayatı ve biyografisi nedir? İncilay Şahin hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte detaylar haberimizde...

İNCİLAY ŞAHİN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. Şahin, 29 Ocak 1961'de Kayseri'de dünyaya geldi. MSM Aktör Stüdyo'da eğitim aldı.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra çok sayıda sinema filmi ve dizide oynadı. 1995 yılında Çiçek Taksi ile oyunculuğa adım atan Şahin, Adını Feriha Koydum, Yaz'ın Öyküsü, Galip Derviş, Umutsuz Ev Kadınları, Hanımeli Sokağı ve Yasak Elma başta olmak üzere çok sayıda dizide rol aldı.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Yasak Elma (Döne, 2019-2020)

Gülümse Yeter (Neriman Hanım, 2016)

Yaz'ın Öyküsü (Saniye, 2015)

Yasak (2014)

Bana Artık Hicran De (Şadiye, 2014)

Yamak Ahmet (Dadı, 2012)

Umutsuz Ev Kadınları (Sevim, 2011)

Kız Annesi (Remziye, 2011)

Canım Babam (Leopar Leyla, 2011)

Adını Feriha Koydum (Hala, 2011-2012)

Adım Bayram Bayram (Elmas Abla, 2011)

Nakş-ı Dil Sultan (Beki, 2010)

İstanbul'da Aşık Oldum (Fatma, 2009)

Sakarya Fırat (2010)

Papatyam (Tarotçu Kadın, 2010)

Hicran Yarası (Safiye Anne, 2009)

Aşk Yakar (2008)

Aman Annem Görmesin (Cevriye, 2008) Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Yersiz Yurtsuz (2007)

Elveda Derken (Şahika, 2007)

Doktorlar (2007)

Şifre (2005)

Çil Horoz (TV Filmi 2005)

Sevda Tepesi (Pembe, 2005)

Kapıları Açmak (2005)

Erkek Tarafı (2005)

Affet Beni (Kamil'in Ablası, 2005)

AB'nin Yolları Taştan (2005)

Gizli Dünyalar (2004)

Hayat Bilgisi (2003)

Büyümüş de Küçülmüş (Bölüm Oyuncusu, 2003)

Kuzenlerim (2002-2004)

Çiçek Taksi (1995)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Kanlı Postal (Rahime Öğretmen, 2015)

Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Aleminde (Fidan, 2009)

120 (Şadiye, 2007)

Beyza'nın Kadınları (2005)

ROL ALDIĞI TV FİLMLERİ

Yalnız Efe (Köseoğlu Karısı, 2006) Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar (Ali'nin Annesi, 2004)

Düşenin Dostu (2004)

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Kadınlar Hep Gülmeli/ Oyuncu

İNCİLAY ŞAHİN NEDEN VEFAT ETTİ?

Çiçek Taksi, Adını Feriha Koydum gibi dizilerde rol alan tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu İncilay Şahin, 60 yaşında yaşamını yitirdi. İncilay Şahin'in ölüm haberi, Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

Oyuncular Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Kurucu üyemiz, değerli meslektaşımız İncilay Şahin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" denildi.