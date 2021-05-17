İnce'nin Memleket Partisi'ne çalıntı suçlaması
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İnce'nin Memleket Partisi'ne çalıntı suçlaması

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP'den ayrılarak kendi partisini kuran Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin logosuyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Memleket Partisi'nin logosunun, uluslararası e ticaret şirketi ViziNova'nın logosuyla aynı olduğu belirtildi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'den Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, seçimi kaybetmesinin ardından yaşanan süreçte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na onursal başkanlık teklif ederek, olağanüstü kurultay talep etmişti.

İnce'nin ekibi de olağanüstü kurultay için imza toplamış ancak yeterli imzanın toplanamamasının ardından olağanüstü kurultay gerçekleşmemişti.

LOGO SOSYAL MEDYAYA SIZMIŞTI

Sonraki dönemde parti genel merkezi ile arasında sert rüzgarlar esen İnce, geçtiğimiz aylarda partiden istifa ederek Memleket Partisi'nin kuruluşu için kolları sıvamıştı.

Kuruluş dilekçesi resmi olarak bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilen Memleket Partisi'nin logosu ise 2 gün önceden sosyal medyaya sızdı.

Ortasında nazar boncuğu olan logonun etrafında ise 7 bölgeyi temsil eden işaretler yer aldı.

ÇALINTI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Memleket Partisi'nin logosuyla ilgili sosyal medyada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre partinin logosunun, Uluslararası E Ticaret Şirketi ViziNova'nın logosundan çalıntı olduğu iddia edildi.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Memleket Partisi'nin logosuyla, ViziNova'nın logosu arasındaki bariz benzerlik gözden kaçmazken, iki logo arasında sadece iki fark olduğu görüldü. Bunlardan biri Memleket Partisi'nin logosundaki nazar boncuğu olurken, diğer ise ViziNova'nın logosundaki 8 işaret oldu. Memleket Partisi'nin logosunda 7 işaret bulunuyor.

Memleket Partisi'nden konuya ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İnce'nin Memleket Partisi'ne çalıntı suçlaması
İnce'nin Memleket Partisi'ne çalıntı suçlaması
İnce'nin Memleket Partisi'nin A takımı belli oldu
İnce'nin Memleket Partisi'nin A takımı belli oldu
Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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