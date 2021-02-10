İnce'nin istifası CHP'ye kan kaybettiriyor! 2 eski vekil partiyle yollarını ayırdı

CHP'de 3 vekilin istifasından sonra sular durulmuyor. Parti ile yollarını ayıran Muharrem İnce bu 3 ismin Memleket Hareketi'ne geçtiğini belirtirken, CHP'de 2 istifa daha yaşandı. CHP'nin eski vekilleri Mevlüt Dudu ve Hakkı Akalın partilerinden istifa etti. Dudu ve Akalın'ın da İnce'nin yanında yer alacağı aktarıldı.

CHP yönetiminin politikasını beğenmeyen İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel yaptıkları basın toplantısıyla partiden istifa ettiklerini duyurmuştu. Memleket Hareketi'ni başlatan ve geçen gün CHP ile yollarını ayıran Muharrem İnce bu 3 ismin kendi partisine geçeceğini açıkladı.

ESKİ GENEL BAŞKANLARLA GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'de hesaplar iyice karışırken, parti içi kargaşada sular durulmadı. 3 vekilin istifa etmesinden sonra eski vekillerden Mevlüt Dudu, Hakkı Akalın, Metin Lütfü Baydar, eski genel başkanlar Deniz Baykal, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin'le birer görüşme gerçekleştirdi.

ESKİ GENEL BAŞKANLARDAN İNSİYATİF ALINMASI İSTENDİ

Parti bütünlüğünün sağlanmasını isteyen 3 isim, eski genel başkanların insiyatif alarak Kılıçdaroğlu ile görüşmelerini istedi. Vekiller görüşmede önerilerini de sıralarken CNN Türk muhabiri Mustafa Berber önerilerin, "Cumhurbaşkanı adayının parti üyeleri tarafından seçilmesi, Genel Başkan'ın üyelerin oylarıyla seçime gitmesi ve iki seçim kaybeden genel başkanın görevi bırakması" şeklinde olduğunu aktardı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TALEP GELMEYİNCE İSTİFA ETTİLER

Eski genel başkanlar bu üç maddeyi kendi aralarında değerlendirdikten sonra Murat Karayalçın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kılıçdaroğlu 3 eski vekille görüşeceğini aktardı fakat herhangi bir girişimde bulunmadığı için 3 eski vekil istifa ettiklerini duyurdu.

"ARADI AMA İŞ İŞTEN GEÇMİŞTİ"

Konuyla ilgili olarak CNN Türk'e konuşan Mevlüt Dudu, "Görüşme talebimiz olmadı, insiyatif almalarını istemiştik eski genel başkanlardan. Murat Beyle görüştükten sonra Kemal Bey bizimle görüşebileceğini söyledi ve Muharrem İnce'nin istifasının ardından 3 saat geçtikten sonra bizi aradı ama iş işten geçmişti" dedi.

BAYDAR PARTİDEN AYRILMAMAYA KARAR VERDİ

Dudu ve Akalın'ın aksine partide kalmayı tercih eden Metin Lütfü Baydar ise "Ben partide mücadeleme devam edeceğim. Genel Başkan aradı, tıpkı diğer arkadaşlarımızla görüştüğü gibi benimle de görüştü. Siyasi mücadelemin CHP'de devam edeceğini kendisine ilettim. Eleştirilerimi sürdüreceğimi de belirttim" ifadelerini kullandı.

PARTİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİ MUHARREM İNCE İLE HAREKET EDECEK

Yaşanan gelişmelerin ardından Dudu ve Akalın'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu. Partinin önemli isimlerinden olan 2 eski vekilin Muharrem İnce ile yola devam edecekleri belirtildi.