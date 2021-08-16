İnaktif aşı nedir, ne demek? İnaktif aşı hangisi? Biontech mi Sinovac mı? Hangi koronavirüs aşısı inaktif aşıdır?

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamasında "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." şeklinde konuştu. Bunun ardından vatandaşlar inaktif aşı nedir, ne demektir merak etti. Peki, hangi aşı inaktiftir? Biontech mi Sinovac mı? Hangisi inaktif aşıdır? Detaylar haberimizde...

Gündemin merak edilen konuları arasında inaktif aşı nedir, ne anlama geliyor? Hangi aşı inaktiftir? soruları oldu. İnaktif aşı, öldürülmüş aşı ile aynı anlamı taşımaktadır. Peki, İnaktif aşı nedir, ne demek? İnaktif aşı hangisi? Biontech mi Sinovac mı? Hangi koronavirüs aşısı inaktif aşıdır?

İNAKTİF AŞI NEDİR? NE DEMEKTİR?

İnaktive edilmiş aşı (veya öldürülmüş aşı), kültürde büyütülen ve ardından hastalık üretme kapasitesini yok etmek için öldürülen virüs partikülleri, bakteriler veya diğer patojenlerden oluşan bir aşıdır. Etkisizleştirilmiş aşılar için patojenler, kontrollü koşullar altında büyütülür ve enfeksiyon yeteneğini azaltmak ve böylece aşı kaynaklı enfeksiyonu önlemek için öldürülür. Virüs, ısı veya formaldehit gibi bir yöntem kullanılarak öldürülür.

Etkisizleştirilmiş aşılar ayrıca virüsü etkisiz hale getirmek için kullanılan yönteme bağlı olarak sınıflandırılır. Bütün virüs aşıları, ısı, kimyasallar veya radyasyon kullanılarak tamamen yok edilen virüs partikülünün tamamını kullanır. Split virüs aşıları, virüsü bozmak için bir deterjan kullanılarak üretilir. Alt birim aşılar, virüsün kopyalanması veya hayatta kalması için gerekli olan veya ters reaksiyonlara neden olabilecek diğer bileşenleri kaldırırken, bağışıklık sistemini virüse yanıt vermesi için en iyi uyaran antijenlerin saflaştırılmasıyla üretilir.

Etkisizleştirilmiş virüsler, bağışıklık sistemi tarafından canlı virüslere göre daha zayıf bir yanıt üretme eğiliminde olduğundan, patojene karşı etkili bir bağışıklık tepkisi sağlamak için immünolojik yardımcı maddeler ve çoklu "güçlendirici" enjeksiyonlar gerekebilir. Zayıflatılmış aşılar genellikle sağlıklı insanlar için tercih edilir çünkü tek bir doz genellikle güvenli ve çok etkilidir. Bununla birlikte, bazı insanlar zayıflatılmış aşıları alamazlar çünkü patojen kendileri için çok fazla risk oluşturur (örneğin, yaşlılar veya bağışıklık yetmezliği olan kişiler). Bu hastalar için inaktive edilmiş bir aşı koruma sağlayabilir.

İNAKTİF AŞILARA ÖRNEKLER

Türleri şunları içerir:

Viral:

- Enjekte edilmiş çocuk felci aşısı (Salk aşısı)

- Hepatit A aşısı

- Kuduz aşısı

- Çoğu grip aşısı

- Kene kaynaklı ensefalit aşısı

- Bazı COVID-19 aşıları: BBIBP-CorV, CoronaVac, Covaxin, QazVac

Bakteriyel:

- Enjekte edilen tifo aşısı

- Kolera aşısı

- Veba aşısı

- Boğmaca aşısı

İNAKTİF AŞI MEKANİZMASI

Patojen partikülleri yok edilir ve bölünemez, ancak patojenler, bağışıklık sistemi tarafından tanınmak üzere bütünlüklerinin bir kısmını korur ve uyarlanabilir bir bağışıklık tepkisi uyandırır. Doğru üretildiğinde aşı bulaşıcı değildir, ancak uygun olmayan inaktivasyon sağlam ve bulaşıcı partiküllere neden olabilir. Düzgün üretilen aşının öldürülen patojenler yeniden yapmadığından, güçlendirici doz bağışıklık tepkisini güçlendirmek için periyodik olarak gereklidir.

HANGİ AŞI İNAKTİF? BİONTECH Mİ SİNOVAC MI?

Biontech ve ABD merkezli Pfizer'in birlikte geliştirdiği BioNTech aşısı mRNA türünde bir aşıyken CoronaVac ise Çinli Sinovac firması tarafından geliştirilmiş inaktif aşıdır.

Buna göre;