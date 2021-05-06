İMSED'ten sazlı sözlü kan bağışı
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İMSED'ten sazlı sözlü kan bağışı

İMSED'ten sazlı sözlü kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Müzisyen ve Sahne Emekçileri Derneği (İMSED) üyeleri 'Ülkeme Kanımız Feda' projesi kapsamında Buca Çevik Bir Meydanı'nda bekleyen Türk Kızılay Gezici Kan Bağış Aracı'na gelerek sazlı sözlü kan bağışında bulundu.

İzmir Müzisyen ve Sahne Emekçileri Derneği (İMSED) üyeleri 'Ülkeme Kanımız Feda' projesi kapsamında Buca Çevik Bir Meydanı'nda bekleyen Türk Kızılay Gezici Kan Bağış Aracı'na gelerek sazlı sözlü kan bağışında bulundu.

İzmir Müzisyen ve Sahne Emekçileri Derneği (İMSED) korona virüs salgını(Covid-19) ve Ramazan ayı dolayısıyla azalan kan bağışlarının ardından 'Ülkeme Kanımız Feda' projesini başlattı. Türk Kızılay İzmir Kan Bağış Merkezi tarafından meydanda hazır bekletilen Türk Kızılay Gezici Kan Bağış Aracı'nın yanına gelen dernek üyeleri sazlı sözlü kan bağışında bulundu.

"'Canımızla kanımızla' buradayız diyerek katılım sağladık"

Mikrop Hikmet olarak tanınan şovmen ve şarkıcı Hikmet Durmuş'un daveti ile kan bağışı etkinliği düzenlendiklerini belirten İMSED Başkanı Mustafa Devran (49), "Müzisyenlerin zorlu bir süreç yaşadığı dönemde böyle güzel bir davete 'canımızla kanımızla' buradayız diyerekten katılım sağladık. Kan vermek sağlığımız açısından çok güzel ama müzisyenlerin de bu zorlu süreçte ruhsal sağlıkları gerçekten çok bozuldu. İş yapamıyoruz, belirli bir gücümüz kalmadı ama biz hala böyle güzel bir proje için buradayız ve bu bize mutluluk veriyor. Buradan tüm Türkiye'ye sesleniyorum: İzmir'de kurulan derneğimize desteklerinizi esirgemeyin, çok güzel projelerimizle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

"Müzisyen arkadaşlarımız şarkılar söyleyerek keyifli bir şekilde kan veriyorlar"

Etkinliğe katılan ve Mikrop Hikmet olarak tanınan Hikmet Durmuş, derneğin 10 gün önce kurulduğunu belirterek, "Türk Kızılay İzmir Kan Bağış Merkezi ile irtibata geçerek dernek olarak ilk etkinliğimizi bu şekilde yapmak istedik. Maalesef müzisyenler ve birçok iş kesimi korona virüs döneminde çok sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Müzisyen arkadaşlarımız şarkılar söyleyerek keyifli bir şekilde kan veriyorlar. Bizlerde sıkıntı çekiyoruz ama bu ülkeye 'kanımız feda ' dedik ve bu yüzden buraya geldik. Buradan da herkesi kan vermeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"Hepimizin kana ihtiyacı var"

Aşık ve ozanlık geleneğinden gelen müzisyen İbrahim Kılıç (53) ise müzisyenler olarak zor bir süreçten geçtiklerini söyleyerek, "Sanatçı ve müzisyen kimliğimiz ile zor durumda da olsak kan bağışı yapmak için buradayız. Her zaman ülkemizin ve insanımızın yanında olacağız. İMSED üyeleri olarak zor durumda da olsak kan vermemiz gerekiyor çünkü hepimizin kana ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, çok sayıda vatandaş da etkinliğe katılarak kan bağışında bulundu. - İZMİR

İMSED'ten sazlı sözlü kan bağışı
İMSED'ten sazlı sözlü kan bağışı
İMSED'ten sazlı sözlü kan bağışı
İMSED'ten sazlı sözlü kan bağışı
İMSED'ten sazlı sözlü kan bağışı
İMSED'ten sazlı sözlü kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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