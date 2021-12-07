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İmranlı Belediye Başkanlığına Özkan Demir seçildi

AA / Serhat Zafer - Haberler | Güncel
İmranlı Belediye Başkanlığına Özkan Demir seçildi

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Murat Açıl'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından boşalan Belediye Başkanlığına, AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Özkan Demir seçildi.

İMRANLI, SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde, Murat Açıl'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından boşalan Belediye Başkanlığına, Ak Parti'li Belediye Meclis Üyesi Özkan Demir seçildi.

İmranlı Belediye Meclisi, aralık ayı toplantısı belediye binasındaki meclis salonunda yapıldı.

Toplantıda, belediye başkanı seçimi yapıldı.

Seçimlerde AK Parti Belediye Meclis Üyesi Özkan Demir 6, CHP Belediye Meclis Üyesi Doğan Alışkan ise 3 oy aldı.

Belediye başkanı seçilen Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkanımıza Allah'tan rahmet, sevgili ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Böyle bir şeyin olmasını kimse istemezdi. İmranlı, başkanımızla bir ivme yakalamıştı ama takdiri ilahi bu kadarmış. Üzgünüz, söylenecek bir şey yok. Değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla sağduyulu bir seçim yaptık. 6'ya 3 salt çoğunlukla biz kazandık. Allah izin verirse birlikte bu işi yürüteceğiz." dedi.

Belediye Başkanı Açıl trafik kazasında hayatını kaybetmişti

Sivas'ta 29 Kasım'da İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın kullandığı 34 BIR 240 plakalı otomobil, Sivas-İmranlı kara yolunun 94. kilometresinde, Bekir Demir (54) yönetimindeki 59 ZP 423 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, Açıl ve diğer araçta bulunan Tuğba Demir (24), kaldırıldıkları hastanelerde kurtarılamamıştı.

Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü ile aynı aileden Mehmet (32), Eyüp (26), İsmail (21), Yaren Su (5) ve Eslem (1) Demir tedavi altına alınmıştı.

Açıl, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

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AA / Serhat Zafer - Son Dakika Haberleri

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