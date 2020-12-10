İmmün plazma bağışçılarıyla hastaları buluşturan grup, yaklaşık 2 bin kişiye umut oldu

Sağlık sektöründe çalışanların gönüllü olarak öncülük ettiği Kovid-19 Hasta-Plazma Donörü Buluşturma Grubu, yüzlerce insanın yeniden yaşama tutunması için aracı oldu.

Sağlık sektöründe çalışanların gönüllü olarak öncülük ettiği Kovid-19 Hasta-Plazma Donörü Buluşturma Grubu, yüzlerce insanın yeniden yaşama tutunması için aracı oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını başladıktan sonra büyük bölümü doktor, hemşire, sağlık memuru, eczacı ve veteriner hekimlerden oluşan bir grup, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü tedavi programında kullanılmak üzere başlatılan immün plazma bağışına destek olmak için sosyal medyada "Elden Ele Kahramanlar" sloganıyla bir araya geldi.

Hastaların ailelerinden, arkadaşlarından, sevdiklerinden gelen bağış taleplerini "Kovid-19 Hasta-Plazma Donörü Buluşturma Grubu"nda duyuran ekip, Türkiye'nin her yerinden 72 bin 400 kişiye ulaştı.

Koronavirüs ile mücadeleyi kazanmış bağışçıları Türk Kızılay'a yönlendiren ekip, 8 ayda yaklaşık 2 bin donör ile hastayı buluşturdu.

İlanları paylaşıyorlar

Grubun moderatörlerinden olan İzmir'deki bir ecza deposu şirketinin müdürü Ebru Özümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nisan ayında gönüllü sağlık çalışanları olarak bir araya geldiklerini ve Kovid-19 için alternatif tedavi olan immün plazma bağışı hakkında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla harekete geçtiklerini belirtti.

İlk aylarda immün plazma bağışçısına ulaşmakta zorlandıklarını ancak daha sonra grubun çığ gibi büyüdüğünü ifade eden Özümit, şöyle konuştu:

"Hasta yakınları, hastaları için gerekli kan grubu, hasta ve hastanenin adını içeren ilanlarını bırakıyorlar. Biz de grubumuzda paylaşıyoruz. Üyelerimiz de kendi hesaplarında paylaşıyorlar. 'Elden Ele Kahramanlar' sloganını da oradan alıyoruz. Bizim bütün grup üyelerimiz kahraman. Gerekli şartları sağlayan gönüllü bağışçılarımız bize ulaşıyorlar. Zaman zaman onların da ilanlarını paylaşıyoruz. Türk Kızılay'da bir donör, bir defada 2 hasta için bağış yapabiliyor. Hasta ismi vererek Türkiye'nin her yerinde bağış yapabiliyorlar ve İzmir'deki bir bağışçı Gaziantep'teki bir hastaya yardımcı olabiliyor. Böylelikle hem hastalarımıza hem de Türk Kızılayımıza yardımcı oluyoruz."

Özümit, 8 ayda yaklaşık 2 bin immün plazma bağışçısını, yaşamak için mücadele veren koronavirüs hastalarına ulaşmaları için Türk Kızılaya yönlendirdikleri bilgisini vererek, vefatlarla karşılaştığımızda hep beraber üzülüyor, ağlıyoruz ama güzel sonuçlar aldığımızda, hastalarımız iyileştiğinde de bize video gönderiyorlar. O görüntüler de paha biçilemez." dedi.

Ebru Özümit, immün plazma ile iyileşen bazı hastaların daha sonra donör olarak kampanyaya başvurduğunu ve başka hastaların hayata tutunmasını sağladığını ifade etti.

İmmün plazma ile iyileşen hastalardan Cihangir Koyuncu da grup üyelerine gönderdiği mesajda şu çağrıda bulundu:

"Kovid-19 hastalığını geçirmiş hastalar ve yakınları, sizler iyileştiniz şimdi sıra diğer hastalarda. Elden Ele Kahramanlar sloganıyla sizleri de bu kampanyaya desteğe bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz