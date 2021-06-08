IMDb en iyi filmler hangileri? Puanı en yüksek olan filmler nelerdir? İMDB Top 250 filmleri hangileridir? 7.0 ve 8.0 dan yüksek filmler!

IMDb (Internet Movie Database) Türkçesi ile 'İnternet Film Veri tabanı' anlamına gelmektedir. Dünyanın en iyi filmleri imdb top 250 listesinde yayınlanmaktadır. Buradaki filmlerin sıralaması siteye üye olan film izleyicilerinin puanlarına göre oluşturulmuştur. Peki imdb en iyi filmler hangileridir?

Eğer film izlemek istiyorsanız öncelikle imdb top 250 listesinden güzel filmleri izlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü dünyadaki en iyi filmler bu listede sıralanmıştır. Peki en iyi filmler hangileri? İMDB top 250 filmleri nelerdir? İMDB en yüksek puanlı filmler hangileri? İMDB puanı 7.0 dan yüksek filmler neler? İMDB puanı 8.0 dan yüksek olan filmler nelerdir? Detaylar yazımızda.

IMDB NEDİR?

IMDB, açılımı 'Internet Movie Database' demektir. Türkçe açılımı ise 'İnternet Film Veri tabanı' demektir. İmdb dünya çapında en popüler film ve sinema sitesidir desek yanlış olmaz. Çünkü dünyadaki filmler sıralaması genellikle imdb top 250'den takip edilmektedir. Bu listeden 2 yerli film de bulunmaktadır.

Eğer film tavsiyesi arıyorsanız imdb top 250 listesini açarak en üst sıraki filmleri izleyebilirsiniz. Örneğin listenin 1. sırasında yani şuanda dünyanın en iyi filmi Esaret'in Bedeli kabul ediliyor. 1994 yapımı bu film 9.3 puana sahiptir ve en iyi filmdir. Şimdi sizler için imdb en iyi filmler hangileri onları isimlerini açıklayalım.

IMDB EN İYİ FİLMLER HANGİLERİ?

İMDB'ye göre en iyi film 9.4 puanla Esaret'in Bedeli filmidir. Gerçekten konu bakımından çok üst düzey bir film olan Esaret'in Bedeli listenin 1. sırasındadır. Bana kalsa 10 üzerinden 10 puanı hak eden bir film. Şimdi İMDB en iyi 20 film nelerdir onu yazalım.

1- ESARETİN BEDELİ

Film yapım yılı : 1994

İmdb puanı : 9.2

İmdb sırası : 1. sırada

Dünyanın en iyi filmi Esaretin Bedeli olarak kabul ediliyor. Evet bu film her ne kadar Oscar ödülü alamasa da sonradan değeri ortaya çıkan bir filmdir. İzleyip de beğenmeyen bir kişi tanımıyorum. Eğer film izlemeye yeni başladıysanız bu filmi hemen izlemeyin. Çünkü film izlemeyi zirvede bırakmak isteyebilirsiniz...

2- BABA

Film yapım yılı : 1972

İmdb puanı : 9.1

İmdb sırası : 2. sırada

Efsane Baba serimizin ilk 2 filmi İMDB'de 2. ve 3. sırada yer alıyor. Baba serisi biraz uzun fakat izleyeme değer. Hele ki o müzik yok mu...

3- BABA 2

Film yapım yılı : 1974

İmdb puanı : 9.0

İmdb sırası : 3. sırada

4- KARA ŞÖVALYE

Film yapım yılı : 2008

İmdb puanı : 9.0

İmdb sırası : 4. sırada

Geldik efsane bir filme daha. Batman'in en iyi filmi olarak kabul edilen 2008 çıkışlı The Dark Knight filmi dünyanın en iyi 4. filmi olarak kabul ediliyor. Aslında bu film önceleri imdb ilk 10 içerisinde yoktu. Zamanla film popüler hale geldi ve puanı da artmıştır. Belki bundan 20 sene sonra bu film 1. sıraya gelecek hiç bilmiyoruz, lakin potansiyeli var. Buna etkili olan şey de Joker karakterini canlandıran oyuncunun kanserden vefat etmesidir. Film çekildikten sonra hayatını kaybeden Heath Ledger efsane olarak adını tarihe yazdırmıştır...

5- 12 ÖFKELİ ADAM

Film yapım yılı : 1957

İmdb puanı : 8.9

İmdb sırası : 5. sırada

Eski film olduğuna bakmayın. İzleyenin bakış açısı adeta 360 derece oluyor. Film çok durağan geçiyor fakat zaten asıl olay konuşmalarında. Bu film aksiyon, macera vb. filmi değildir. 12 adamın tartışmasına hayran kalacaksınız...

6- SCHİNDLER'İN LİSTESİ

Film yapım yılı : 1993

İmdb puanı : 8.9

İmdb sırası : 6. sırada

Bu film 2. dünya savaşı sırasında geçmektedir. Birçok ödül alan film listede 6. sırada yer alıyor.

7- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: KRALIN DÖNÜŞÜ

Film yapım yılı : 2003

İmdb puanı : 8.9

İmdb sırası : 7. sırada

Kitabından kat kat daha popüler olan tek üçleme film serisi Yüzüklerin Efendisi'dir desek sanırım yanlış olmaz. Yüzüklerin Efendisi üçlemesini izlemeyediyseniz müsait bir zamanda bakmanızı öneririz. Aragorn'a saygılar...

8- UCUZ ROMAN

Film yapım yılı : 1994

İmdb puanı : 8.8

İmdb sırası : 8. sırada

Bir Quentin Tarantino efsanesi. İlk başları sıkıcı gelse de filmin ortaları ve sonları çok iyidir. Bundan yıllar önce bu film imdb top 250'de 1. sıradaydı ve uzun bir süre liderliğini korumuştu. Ardından siteye yeni üyelerin gelmesiyle birlikte bu film de 8. sıraya kadar geriledi.

9- İYİ, KÖTÜ VE ÇİRKİN

Film yapım yılı : 1966

İmdb puanı : 8.8

İmdb sırası : 9. sırada

Western alanında en iyi film kabul ediliyor. Zaten filmin başrolünde Clint Eastwood var. Ne kadar kötü olması beklenir ki...

10- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: YÜZÜK KARDEŞLİĞİ

Film yapım yılı : 2001

İmdb puanı : 8.8

İmdb sırası : 10. sırada

11- DÖVÜŞ KULÜBÜ

Film yapım yılı : 1999

İmdb puanı : 8.8

İmdb sırası : 11. sırada

Brad Pitt 'in yıldızının parladığı filmlerden birisidir.

12- FORREST GUMP

Film yapım yılı : 1994

İmdb puanı : 8.7

İmdb sırası : 12. sırada

Her yaşta izlenebilecek kült bir film. İMDB top 250'de 12. sırada yer alıyor. 6 Oscar ödülüne sahiptir.

13- BAŞLANGIÇ

Film yapım yılı : 2010

İmdb puanı : 8.7

İmdb sırası : 13. sırada

Christopher Nolan'ın yönettiği en iyi film olarak kabul edilir. 4 Oscar'lı Başlangıç filminin başrolünde Leonardo DiCaprio var. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederiz.

14- YÜZÜKLERİN EFENDİSİ: İKİ KULE

Film yapım yılı : 2002

İmdb puanı : 8.7

İmdb sırası : 14. sırada

15- YILDIZ SAVAŞLARI: İMPARATOR

Film yapım yılı : 1980

İmdb puanı : 8.7

İmdb sırası : 15. sırada

16- MATRİX

Film yapım yılı : 1996

İmdb puanı : 8.6

İmdb sırası : 16. sırada

Efsane bir film daha. Matrix normalde üçleme filmdir. Fakat diğer filmleri pek tutmadı desek yanlış olmaz. En iyisi ilk filmidir.

17- SIKI DOSTLAR

Film yapım yılı : 1990

İmdb puanı : 8.6

İmdb sırası : 17. sırada

18- GUGUK KUŞU

Film yapım yılı : 1975

İmdb puanı : 8.6

İmdb sırası : 18. sırada

5 Oscar ödüllü Guguk Kuşu filminin başrolünde Jack Nicholson var.

19- YEDİ SAMURAY - KANLI PİRİNÇ

Film yapım yılı : 1954

İmdb puanı : 8.6

İmdb sırası : 19. sırada

20- YEDİ

Film yapım yılı : 1995

İmdb puanı : 8.6

İmdb sırası : 20. sırada

İMDB TOP 250'DE TÜRKÇE FİLM VAR MI?

Evet top 250 listesinde 2 yerli film bulunuyor. Bunlar Babam ve Oğlum (2005) ve Eşkiya (1996) filmleridir. Eğer bunları da izlemediyseniz kesinlikle izleyiniz...

İMDB PUANI EN YÜKSEK FİLM HANGİSİ?

9.4 puanla 1. sırada yer alan puanı en yüksek film Esaret'in Bedeli'dir.

İMDB PUANI EN DÜŞÜK FİLM HANGİSİ?

Şuanda listenin 250. yani son sırasında Paris, Texas (1984) filmi bulunuyor. Fakat bu sıralama zamanla değişebilir. Çünkü siteye üye olanlar filmlere puan verebiliyor. Bu durumda da filmlerin sıralaması değişebiliyor.

İMDB TOP 250 FİLMLERİ NELERDİR?

İmdb top 250 en iyi filmlerine aşağıdan bakabilirsiniz. Filmin adı ve parantez içinde filmin çıkış tarihi yazmaktadır. En sağda ise filmin imdb puanları yazıyor.

Esaretin Bedeli (1994) : 9,2 Baba (1972) : 9,1 Baba 2 (1974) : 9,0 Kara Şövalye (2008) : 9,0 12 Öfkeli Adam (1957) : 8,9 Schindler'in Listesi (1993) : 8,9 Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü (2003) : 8,9 Ucuz Roman (1994) : 8,8 İyi, Kötü ve Çirkin (1966) : 8,8 Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği (2001) : 8,8 Dövüş Kulübü (1999) : 8,8 Forrest Gump (1994) : 8,7 Başlangıç (2010) : 8,7 Yüzüklerin Efendisi: İki Kule (2002) : 8,7 Yıldız Savaşları: İmparator (1980) : 8,7 Matrix (1999) : 8,6 Sıkı Dostlar (1990) : 8,6 Guguk Kuşu (1975) : 8,6 Yedi Samuray-Kanlı Pirinç (1954) : 8,6 Yedi (1995) : 8,6 Kuzuların Sessizliği (1991) : 8,6 Tanrı Kent (2002) : 8,6 Şahane Hayat (1946) : 8,6 Hayat Güzeldir (1997) : 8,6 Yıldız Savaşları: Bölüm IV - Yeni Bir Umut (1977) : 8,6 Er Ryan'ı Kurtarmak (1998) : 8,5 Ruhların Kaçışı (2001) : 8,5 Yıldızlararası (2014) : 8,5 Yeşil Yol (1999) : 8,5 Parazit (2019) : 8,5 Sevginin Gücü (1994) : 8,5 Seppuku (1962) : 8,5 Olağan Şüpheliler (1995) : 8,5 34. Piyanist (2002) : 8,5 Geleceğe Dönüş (1985) : 8,5 Terminator 2: Mahşer Günü (1991) : 8,5 Asri Zamanlar (1936) : 8,5 Sapık (1960) : 8,5 Aslan Kral (1994) : 8,5 Geçmişin Gölgesinde (1998) : 8,5 Şehir Işıkları (1931) : 8,5 Gladyatör (2000) : 8,5 Whiplash (2014) : 8,5 Köstebek (2006) : 8,5 Ateşböceklerinin Mezarı (1988) : 8,5 Can Dostum (2011) : 8,5 Prestij (2006) : 8,5 Casablanca (1942) : 8,4 Batıda Kan Var (1968) : 8,4 Arka Pencere (1954) : 8,4

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