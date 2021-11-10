İmar Sokak kullanıma açılıyor, Özel Keşan Hastanesi önünde bulunan alan kapatılıyor

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - ÖZEL KEŞAN HASTANESİ ÖNÜNDEKİ YOLU KAPATACAĞIZ

Özel Keşan Hastanesi önünde olan ve mevcutta kullanılan alanın artık kapatılacağı vurgusunu yapan Ünal, "İmar Sokak üzerinde asfalt çalışmamızı tamamladık. Keşan genelinde geçen hafta yapılan 7 KM'lik asfalt çalışmasını İmar Sokak'ta tamamladık. İmar planlarında bulunmayan ve yıllardır kullanılan Özel Keşan Hastanesi önündeki yolu kapatacağız. Bu alan özel mülkiyet, tapulu arazi ve İmar planlarında yol olarak gözükmüyor." dedi.

ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİ VE KONFORLU YOLLARDA SEYAHAT ETMELERİ

İmar Sokak üzerindeki çalışmanın ayrı bir önemi olduğunu kaydeden Başkan Yardımcısı Ali Ünal, şunları söyledi: "İmar Sokak üzerindeki çalışmamızın ayrı bir önemi daha var. Otogardan Özel Keşan Hastanesi istikametine seyrederken tapulu arazi üzerinden geçiyorduk. Olası bir kazada yol olmayan alanda vatandaşımız maddi hasarın sigorta tarafından karşılanması noktasında mağdur olacaktı. Artık bu sorunu da çözdük. Yıllardır devam eden bir sorundu. Artık terminalden gelen ve terminale giden araçlar İmar Sokak üzerinden seyredecek. Kara yolları ekibi ile buranın asfalt çalışması tamamlandı. Önceliğimiz vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmeleri. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, Keşan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."

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