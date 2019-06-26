İmar barışında son ödemeler 30 Haziran'da

BATMAN - Türkiye geneli kaçak yapıların yapı kayıt belgesi ve ruhsat çıkarabilmesi için çıkarılan imar barışında başvurular 15 Haziran'da sona erdi. Başvuru yapan ancak henüz ödemelerini gerçekleştirmeyen vatandaşlara Batman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Muzaffer Özkan ödemelerin son güne bırakılmaması uyasında bulundu.

Batman Çevre ve Şehircilik Müdürü Muzaffer Özkan, 15 Haziran tarihi itibari ile Batman'da imar barışına 33 bin 870 kişinin başvurduğunu ve bunlardan 7 bin 550 kişinin yaklaşık 72 milyon 55 bin lira ödeme yaptığını söyledi. İmar barışı ödemeleri ile ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Özkan, "Bildiğiniz gibi imar barışının son bulacağı tarih 15 Haziran'dı. 15 Haziran tarihi itibariyle müracaatlar bitti. Batman'da 16 Haziran itibarıyla imar barışı için müracaat eden vatandaşlarımızın sayısı 33 bin 870 kişidir. 33 bin 870 vatandaşımız imar barışına müracaat etmiştir. Bu müracaat eden 7 bin 550 kişi yaklaşık 72 milyon 55 bin lira ödeme yaparak yapı kayıt belgelerini almışlardır. Yalnız müracaat edip ödemesini yapmayan vatandaşlarımız da 30 Haziran tarihine kadar telefonlarına SMS olarak gelen miktarı ilgili bankaya gidip yatırmak suretiyle kendi yapı kayıt belgelerini alabileceklerdir. Burada vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyoruz. Sistem üzerinden ödemeler bankalardan yatırıldığı için son güne bırakmamaları ve sistemsel bir yoğunluktan dolayı bu ödemelerini bir an önce yatırıp yapı kayıt belgelerini bir an önce almaları önemlidir. Vatandaşlarımıza son güne kalmamaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"Yapı kayıt belgesini belediye veya özel idareye teslim edin"

Parayı yatırdıktan sonra e-devlet üzerinden yapı kayıt belgesinin indirildiğine dikkat çeken Özkan, şöyle devam etti:

"İndirmiş oldukları yapı kayıt belgesini bir üst dilekçeyle bağlı bulundukları belediye sınırları içerisindeyse belediyeye, belediye sınırları dışındaysa ilgili İl Özel İdaresi'ne veriyorlar. Bu yapıyla ilgili daha önce kaçak muamelesi yapılmışsa, ceza kesilmişse, mahkemelik işleri varsa yapı kayıt belgesini aldıktan sonra bu işlemlerin düşmesi için bunu mutlaka ilgili belediyeye müracaat edip bu belgelerini ibraz etmelerinde önemlidir. Çünkü bu yapıların haklarında daha önce açılan kaçak işlemlerini bu yapı kayıt belgesiyle son bulmaktadır.

Kaynak: İHA