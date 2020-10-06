İmamoğlu'nu kızdıran soru: Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz?

Cüneyt Özdemir'in "Seçimden sonra Cuma namazlarına daha mı az gider oldunuz?" sorusuna bir hayli sinirlenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cüneyt Bey bu işe o kadar alınıyorum ki. Caminin ortasında miting mi yapayım?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Keyifli başlayan programda Özdemir'in yönelttiği soru İmamoğlu'nu bir hayli kızdırdı.

Hatırlanacağı üzere İmamoğlu, seçim döneminde Eyüp Sultan Camii'nde Yasin suresini okuduğu görüntü ile gündeme gelmişti. Bu görüntüyü programda İmamoğlu'na hatırlatan Cüneyt Özdemir, "Seçimden sonra Cuma namazlarına daha az gider oldunuz?" şeklinde bir soru yöneltti.

"ALLAH'LA BENİM ARAMDA O"

Bu soru karşısında bir hayli gerildiği gözlenen İmamoğlu, "Benim rahmetli dedemin de camiye gittiğini kimse görmezdi. Caminin ortasında miting mi yapayım? Ya da mikrofonu elime alıp camide miting mi yapacağım? Yaparım ibadetimi, giderim evime. Allah'la benim aramda o. Cüneyt Bey bu işe o kadar alınıyorum ki. Bir belediye başkanı olarak inananla inanmayan arasında benim nezdimde bir fark yok. Bana inancım bunu böyle emrediyor" ifadelerini kullandı.

LOGO ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Cami amblemlerini İBB TV ve bir trafik uygulamasından kaldırılmasıyla ilgili yöneltilen eleştirilere de yanıt veren İmamoğlu, "Bizim İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin benim de çok hoşuma giden, güzel bir logosu var. İBB'nin, kendi kurumsal logosu. Bu, illa TV'nin de logosu olacak değil. Çöp şirketinin de logosu olacak değil. Ya da kafeteryanın da logosu olacak değil. Her şeyin bir yeri var. İBB'nin bir kutsallığı var, İBB'nin farklı bir formatı var. İBB, ana yuva. Ama TV'de, başka insanların, gençlerin ilgisini çekmesi için başka bir şey kullanıldı. Bir logo. Kurban olayım, camilere şu anda, daha önceki dönemin 2 katı daha fazla temiz, 2 katı daha fazla titiz, pırıl pırıl aydınlatması olan hizmet ediliyor. Bırakın sadece camiyi, bütün ibadethanelere saygı duyan bir insanım ben. Bıraksınlar bu işi" şeklinde konuştu.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI'NA SERT SÖZLER

Özdemir'in "İstiklal Caddesi'ndeki simitçi ve kestanecilerin tekel oluşturduğunu söylediniz. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Bu öyle bir şey değil' diyerek bir video ile bazı belgeler paylaştı sosyal medyada. Siz, izleyebildiniz mi?" sorusunu Ekrem İmamoğlu şöyle yanıtladı: "Çok yazık. Ben, üzülüyorum. Bazı üzüldüğüm belediye başkanları var. Diğerlerinin ismini şimdilik vermeyeyim. Bazen onlar birinci sıraya geçiyordu, ama son birkaç aydır Haydar Ali Yıldız'ın hızına hiç kimse yetişemiyor. En çok üzüldüğüm belediye başkanlarından birisi. Daha hiç olmadan, işi gücü sansasyon yaratmak. Birilerinin ihbarı, talimatı üzerinden bir müsamere çocuğu gibi çıkıp kameraların önünde saçma sapan haberler yapmak… Ben, ona, belediye başkanı olmayı tavsiye ediyorum. Beyoğlu halkına hizmet etsinler. Kötü söz, sahibine aittir. Niye sahibine aittir? Çünkü, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Şimdi firmanın ismini burada göstermeyeceğim size. Çünkü ayıptır, yanlıştır. 11 tane evrak var burada; aynı firmaya ait. Bu firma, bizden, bu tezgahları talep ediyor. Diyor ki; işgaliyemin İBB'ye geçmesini istiyorum. Tam 11 tane. Allah aşkına, kim yaptı bu işi? Cahillik yapıyor Sayın Belediye Başkanı. Hiç yakışmıyor. Kendine çekidüzen versin. Akıl hocaları, ona yanlış bir yol gösteriyor. Belediye Başkanı, işine baksın."