İmamoğlu, korona salgınına karşı eve kapanma çağrısını yineledi: Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar

Koronavirüs vakalarına bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısındaki artışa dikkat çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, salgının üstesinden gelebilmek için 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunu belirterek, "Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar. 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim, maddi manevi bütün eksiklikleri giderelim" ifadelerini kullandı.

4 Aralık'ta, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Şehzadebaşı Tıp Merkezi'nde görevli Dr. Ümit Erdem için bir anma töreni düzenlendi. Anma törenine katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 30 yıllık İBB çalışanı Erdem'in ablası Özgül Erdem ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diledi.

"VEFAT SAYILARI YAKLAŞIK BİR AYDIR DÜŞMÜYOR"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Vefat sayıları düşmüyor. Yaklaşık bir aydır düşmüyor. Ben, rakam verince başka bir polemik çıkıyor. Ben rakam veriyorum, çıkıyor birileri 'O bulaşıcı hastalık, bu bulaşıcı hastalık. Yok şöyle, yok böyle…' Ben, şuna bakıyorum: Geçen sene bu ayda kaç insanımızı kaybettik, şu anda kaç insanımızı kaybettik, kaybediyoruz. Ve bu, hangi sayılarla devam ediyor. Bu bizde var" ifadelerini kullandı.

"YALVARIYORUM, LÜTFEN TEDBİR ALSINLAR"

Açıklamasının devamında "Yalvarıyorum; lütfen tedbir alsınlar" diyen İmamoğlu şöyle devam etti: "2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim, maddi manevi bütün eksiklikleri giderelim. Esnafımızın yanında olalım. Simitçimizin yanında olalım. İş adamının yanında olalım. Çalışanın yanında olalım. Bunun altından kalkarız biz 2-3 haftada. Bundan sonrası daha büyürse, Allah korusun. Aşı geliyor, başka tedbirler geliyor. O tedbirlerimizi alırız, insanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendiririz, bu süreci hep beraber aşarız. Ama bugün kaybettiklerimiz geri gelmez, bu şekilde devam ederse."

"NE YAZIK Kİ BİR AZALMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Getirilen son kısıtlamalara değinen İmamoğlu, "Bir haftayı aşkın süredir bir takım uygulamalar yapılmaktadır. Biz, en acı manzarayı, vefat sayılarıyla takip edecek bir kurumuz. Buradan gördüğümüz kadarıyla, ne yazık ki bir azalma söz konusu değildir. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda yer bulma konusunda vatandaşların istekleri bize kadar ulaşmakta. Buna cevap bulmakta sıkıntı yaşıyoruz; buradan şahidiz. Aynı zamanda, kurumumuzun içinde binlerce çalışanımız şu anda koronayla mücadele ediyor; ondan dolayı şahidiz. Salgın döneminde hayatını kaybeden onlarca çalışanımız var. Onlara rahmet diliyorum, ruhları şad olsun" dedi.