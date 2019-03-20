İmamoğlu Kartal'da Esnaf Ziyaretinde Bulundu

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında, Kartal'da esnaf ziyaretinde bulundu. Oto Sanayi Sitesi yönetimini de ziyaret eden İmamoğlu'na partisinin Kartal Belediye başkan adayı Gökhan Yüksel de eşlik etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan ve üyeler ile bir araya gelen İmamoğlu, burada yaptığı konuşmada yaşanan ekonomik sıkıntıyı aşmanın birinci önceliğinin "moral" olduğunu vurguladı. İmamoğlu, "Moral, bizim milletimiz için çok önemli. Bazı toplumlar için önemli olmayabilir ama bizim milletimiz morali buldu mu çözümü bulur. Yeter ki canı sıkkın olmasın. Umut ederiz bu seçim o anlamda bir seçim olur. Sonrasında da herkes işine baksın. Yerel seçimi kazanan yerelde hizmet etsin. Zaten diğerlerinin 2023'e kadar vakti var. Bir hatası varsa, dönsün aynaya baksın. Yanlışı varsa düzeltsin. Toplum da seyretsin. Yorulduk kardeşim. 5 sene de 7 seçim. Umarım bu süreçten sonra yarış, vatandaşa hizmet yarışı olur. Bizim de beklentimiz" dedi.

İmamoğlu, daha sonra Yüksel ile oto sanayi esnafını ziyaret etti. Esnaftan yaptıkları işlerle ilgili bilgiler alan İmamoğlu, çırak yetiştirilmesi için meslek liselerini destekleyici sistemler devreye sokacaklarını söyledi. esnafla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: DHA