İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
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İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız

İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız
01.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:04

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapım aşamasında olan Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'nın açılışının koronavirüs salgınından sonra gerçekleşeceğini duyurdu. İmamoğlu, "u günleri bir atlatalım; sizleri doğal yapısı tamamen korunmuş çok güzel bir kent ormanı ile daha buluşturacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 12 Ekim 2019'da, Sarıyer'deki Hacıosman Korusu'nda incelemelerde bulunmuş ve bu alanın gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra İstanbul halkına açılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda İBB Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı'nca bölgede yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

İBB Başkanı İmamoğlu, açılacağını duyurduğu ormanın inceleme gezisini doğal gölet kenarında değerlendirdi. Hacıosman'daki parkın etkileyici bir alan olduğunu belirten İmamoğlu, "Metro ulaşımına yakın ve konutların içinde olan bir alanın İstanbul'un hizmetinde olmaması üzücü. Burada arkadaşlarımız ortaya bir karakter koyuyorlar.Tümüyle doğal halini koruyarak, sadece insanların yürüyüş yapabileceği ve nefes alabileceği bir ortam koordine ediyor arkadaşlarımız. Vahşi hayatın olduğu yerlerde de tamamen insandan arındırılmasına varıncaya kadar, belli prensiplerle hareketli ediliyor. 19 Mayıs'ta muhtemelen sokağa çıkamayacaksak da burada bir yürüyüşümüzü gençlik adına yaparız diye umut ediyorum" dedi.

İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız

"METRODAN KOLAYCA ULAŞMAK MÜMKÜN"

Vatandaşların bölgeye, Hacıosman ve Darüşşafaka metro duraklarından kolayca ulaşabileceklerini kaydeden İmamoğlu, "İstanbul'un muhtelif yerlerinden gelip yürüyüş yapabilecekler. 12 kilometreye yakın bir yürüyüş parkuru oluşuyor burada. Emeği geçen arkadaşlara minnet duyuyorum. İstanbul'a Atatürk Kent Ormanı adıyla hediye etmenin keyfini inşallah yaşayarak moral bulacağız" diye konuştu.

İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız

TWITTER'DAN DUYURDU: ŞU GÜNLERİ BİR ATLATALIM

İmamoğlu, ormanın açılışıyla ilgili müjdeyi ise Twitter'dan duyurdu. Kişisel hesabından bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Şu günleri bir atlatalım; sizleri doğal yapısı tamamen korunmuş çok güzel bir kent ormanı ile daha buluşturacağız. Hacıosman Atatürk Kent Ormanı ulaşımı kolay, yürüyüş parkurları ve doğal göletleriyle İstanbulluların nefes alacağı çok özel bir alan olacak" ifadelerine yer verdi.

Güncel Manşet

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