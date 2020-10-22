İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi
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İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi

22.10.2020 23:21 | Son Güncelleme: 22.10.2020 23:54

Sağlık Bakanlığı'nın İstanbul'da artan koronavirüs vakaları için düzenlediği toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu davet edilmedi. İmamoğlu, söz konusu toplantıyı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendi. İmamoğlu daha önce de deprem toplantısına davet edilmemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan akşam saatlerinde koronavirüs salgınının İstanbul'daki seyrine ilişkin olarak bir toplantı yapıldığını duyurdu. Bakan Koca, toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın, İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun katıldığını duyurdu. Bakan yardımcılarının, saha koordinatörlerinin ve başhekimlerinin de katıldığı toplantıda salgının İstanbul'daki seyri değerlendirildi ve alınacak tedbirler kararlaştırıldı.

İMAMOĞLU DAVET EDİLMEDİ, KOCA'NIN TWEET'İNDEN ÖĞRENDİ

İBB kaynakları, söz konusu toplantıya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediği bilgisini verdi. İmamoğlu'nun toplantıdan haberinin dahi olmadığı ve Bakan Koca'nın sosyal medya paylaşımından öğrendiği belirtildi.

CHP'LİLER DURUMA TEPKİ GÖSTERDİ

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çağrılmamasına CHP'liler tepki gösterdi. Bakan Koca'ya toplantıda İBB Başkanı İmamoğlu'nun neden olmadığını soran CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, "Siz devlet yönetimini beş taş oyunu mu sandınız? İBB olmazsa felaket olur. İstanbullular bu suikast gibi aymazlığı unutmaz. Ayıp. Günah. Bu ne kibir?" diyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu, daha önce de AFAD deprem toplantısına çağırılmamıştı.

İSTANBUL'DA VAKA SAYISI VAHİM BOYUTLARA ULAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, söz konusu paylaşımında, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları, İl Sağlık Müdürü, saha koordinatörleri ve başhekimlerle birlikte koronavirüsü salgınına dair bir toplantı yaptıklarını duyurdu.

"ALINACAK TEDBİRLERİ KARARLAŞTIRDIK"

Bakan Koca, toplantıda korona salgının İstanbul'daki seyrini görüştüklerini ifade etti. Koca, paylaşımında "Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık" dedi.

İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi

"İSTANBUL'DA VAKA SAYISI TÜRKİYE GENELİNİN YÜZDE 40'INA ULAŞTI"

Koca, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını da belirterek, "Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki vaka sayısının Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştığını belirterek, "Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

SALGINDAKİ SON DURUM

Ülkemizde 22 Ekim günü koronavirüs kaynaklı hasta ve vefat sayıları düne kıyasla arttı. Son 24 saatlik verilere göre, hasta sayısı 2102 artarak 355 bin 528 oldu. 71 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 9 bin 584'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2102 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 71 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 584'e, toplam vaka sayısı ise 355 bin 528'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 1581 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 1581 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 310 bin 27'ye yükseldi. Toplam test sayısı 12 milyon 876 bin 267, ağır hasta sayısı 1599, hastalarda zatürre oranı yüzde 5.6 oldu.

İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi
İmamoğlu, İstanbul için düzenlenen koronavirüs toplantısını Bakan Koca'nın paylaşımından öğrendi

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Haber Yorumları (12)
BADİ EKREM: Varlığı yokluğu belli değil
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MUHALEFET: Kusura bakmayın ama eğer sen pasif muhalefet yaparsan bunlar başına gelir. Eğer şu pandemi sürecinde iktidar chp ve muhalefet de akp olsaydı nasıl sallarlardı iktidarı düşünemiyorum bile.
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UMK44: Tatil dedir diye çağrılmamıştır şimdi tatili bölünmesin çocuklarına zaman ayırması gerekiyor onun için kızmayın canım Ekrem çözer salgın işini gene bir alğı yapar çözer sorun yok
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