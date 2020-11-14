İmamoğlu, İstanbul'daki bugünkü bulaşıcı hastalık kaynaklı ölüm sayısını açıklayıp Bakan Koca'ya çağrıda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bulaşıcı hastalık ölüm sayısı bugün 164 olmuş" diyerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya "Tedbir almada gecikiyorsunuz" çağrısında bulundu. Bugün koronavirüs kaynaklı vefat sayısı 92 olarak açıklanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nın bulaşıcı hastalık ölüm sayısının bugün 164 olduğunu duyurdu. İmamoğlu, "Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır" diyerek Sağlık Bakanı Koca'ya tedbir çağrısında bulundu.

"TEDBİR ALMADA GECİKİYORSUNUZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bakan Koca'yı etiketleyerek, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı'mızın 'Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı' bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah'tan rahmet dilerim. Sayın Fahrettin Koca tedbir almada gecikiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"2-3 HAFTALIK KAPANMA ŞART"

İstanbul'da kontrol dışı bir süreç yaşandığını vurgulayan İmamoğlu "Bu iş mart-nisan-mayıs dönemindeki gibi değil. İstanbul'umuzun şu anki verilerine baktığımızda 2-3 haftalık kapanma şart" demişti.

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS VERİLERİ

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 14 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3116 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 92 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 418'e, toplam hasta sayısı ise 411 bin 55'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2298 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2298 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 351 bin 102'ye yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974, ağır hasta sayısı ise 3423'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.