İMAMOĞLU: (BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ)  ACİL KONULARLA İLGİLİ BİR EYLEM PLANI ÇALIŞACAĞIZ
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İMAMOĞLU: (BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ)  ACİL KONULARLA İLGİLİ BİR EYLEM PLANI ÇALIŞACAĞIZ

21.12.2020 12:03 | Son Güncelleme: 21.12.2020 12:12
İMAMOĞLU: (BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ)  ACİL KONULARLA İLGİLİ BİR EYLEM PLANI ÇALIŞACAĞIZ

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) gelerek burada toplantı yaptı.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sabah saatlerinde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) gelerek burada toplantı yaptı. Toplantı öncesinde konuşan İmamoğlu, "Şehirlerimiz ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul'da bunlardan birisi" dedi.

"ŞEHİRLERİMİZ SU SORUNUYLA KARŞI KARŞIYA"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İSKİ) ziyarette bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu baraj doluluk oranlarına değindi. İmamoğlu, "Ülkemiz ne yazık ki kurak bir sezon geçiriyor. Bu kuraklığın neredeyse ikinci yılı diyebiliriz. Geçen yıl da benzer bir kuraklığı yaşadık. Şehirlerimiz bu anlamda ciddi bir su sorunuyla karşı karşıya. İstanbul'da bunlardan birisi. Acil konularla ilgili bir eylem planı çalışacağız bugün. Yakın zamanda İstanbulluların su sorunu vardır demiyoruz. Şu anda arkadaşlarımızla süreci konuşacağız hem de İstanbullulara net bilgiler, kısa ve orta vadeli bilgiler aktaracağız. Suyu en tasarruflu biçimde kullanmaları lazım. Şu an aileler yoğun bir şekilde evlerde bunun da farkındayız ama ailelerin özenle dikkat etmelerini istirham ediyoruz" dedi.

İMAMOĞLU: (BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ)  ACİL KONULARLA İLGİLİ BİR EYLEM PLANI ÇALIŞACAĞIZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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