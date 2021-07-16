İmam önce aşı yaptırdı sonra mahalle sakinlerini iki dilde yaptığı anonsla aşıya davet etti

Batman'da imam Mehmet Tahir Gün, ikinci doz aşısını yaptırdıktan sonra cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anons yaparak vatandaşları aşıya davet etti.

Batman'da imam Mehmet Tahir Gün, ikinci doz aşısını yaptırdıktan sonra cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anons yaparak vatandaşları aşıya davet etti.

Valilik İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar ile kent genelinde aşı sırası gelen vatandaşların aşılanması için sağlık ekipleri kapı kapı dolaşıyor.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu illerden Batman'da sağlık ekipleri daha çok vatandaşa ulaşıp aşı yaparak toplumsal bağışıklığa katkı sunmak için aralıksız çalışıyor.

Tereddüt yaşayan vatandaşları aşı konusunda bilgilendiren sağlık ekiplerinin çalışmalarına muhtarlar ve imamlar da destek sunuyor.

Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Seyfeddin Ülker de sağlık ekipleriyle ev ev gezerek ikna çalışmalarına katıldı.

Ülker, "Sağlığımız için aşı faydalı. Sağlık ekiplerimizle geziyor, aşı olmayanları ikna ediyoruz. Herkese aşıyı tavsiye ediyoruz." dedi.

Karşıyaka Mahallesindeki Bilal-i Habeşi Camisi'nde imam Mehmet Tahir Gün de ikinci doz aşısını yaptırdı.

Daha sonra cami hoparlöründen Türkçe ve Kürtçe anons yapan Gün, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Gün, yaklaşık bir ay önce ilk doz aşısını yaptırdığını, sağlık ekiplerinin mahalleyi ziyareti ile ikinci doz aşısının da uygulandığını aktardı.

Salgından bir an önce kurtulabilmek için aşının şart olduğunu dile getiren Gün, "Bir an önce bu hastalığın bertaraf olması için Rabb'imize dua ediyoruz. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. İkinci doz aşımı oldum. Hiçbir yan etki ile karşılaşmadım. Herkes gönül rahatlığıyla aşı olabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak