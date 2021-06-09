İmam nikahlı hamile karısını öldüren kocanın itirafı kan dondurdu: Hırıltı çıkarıyordu, kafasını kopardım

18 yaşındaki iki aylık hamile imam nikahlı eşi Sevilay Kaya'nın boğazını kestikten sonra elleriyle genç kadının kafasını vücudundan ayıran Azeri koca Vüsal Oruçov, mahkemede anlattıklarıyla kan dondurdu.

18 yaşındaki Sevilay Kaya ile imam nikahlı eşi Vüsal Oruçov geçtiğimiz günlerde tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sırasında genç adam, iddiaya göre eşini boğazını keserek öldürdü. Genç kadının cansız bedeni, yatak odasındaki yatağın yanında boğazı kesilmiş vaziyette yerde yatarken bulundu.

KANIYLA DUVARA "İHANETİN BEDELİ ÖLÜMDÜR" YAZMIŞ

Cinayet aleti olan kanlı bıçak yatağın üzerinde bulunurken, olay yerinde biri kırık iki telefon görüldü. Bir de genç kadının kanıyla olayın gerçekleştiği odada duvarın üzerinde "İhanetin bedeli ölümdür" şeklinde kanla yazılmış yazı vardı.

"BANA PARA VERECEKSİN, ÇOCUĞU ALDIRACAĞIZ"

İfadesi alınan genç adam, Sevilay Kaya'yı ve ailesini evlerinin inşaat işini yapması vesilesi ile tanıdığını, imam nikahı ile evli olduklarını, olayın gerçekleştiği adreste eşinin ailesiyle beraber yaşadıklarını ancak yaklaşık iki haftadır eve gitmediğini anlattı. Eşinin 2 aylık hamile olduğunu duyduğunu, eşiyle sürekli tartıştıklarını anlatan Azeri koca, işlediği cinayeti soğukkanlılıkla anlattı: "Eşim bana 'Seninle olan ilişkim bitti, bana para vereceksin, çocuğu aldıracağız, sen yoluna ben de yoluma gideceğim' dedi. Ben de kendisine 'Benim param yok, vermeyeceğim' dedim. Kapüşonumun cebinde bulunan bıçağı çıkararak Sevilay'ın boğazını kestim.

"CAN ÇEKİŞİYORDU, KAFASINI KOPARDIM"

Sevilay'a ilk darbeyi vurduktan sonra yere düşmüştü. Hırıltı çıkarıyordu ve can çekişiyordu. Ben de oturduğum yerden Sevilay'ın kafasını tutup kendime çekerek ikinci bir sefer boğazını kestim. Sevilay yerdeyken kanıyla duvara parmağımla 'İhanetin bedeli ölüm' şeklinde yazdım."

İfadesi arsından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Oruçov, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SENİN KIZIN O..... MU YAPIYOR?"

Maktulün annesi olan Nardane İ. ise Azerbaycan'dan geldiklerini, kızının olayın gerçekleştiği adreste bulunan lokantada çalıştığını, Vüsal ile tanışıp birlikte yaşamaya başladıklarını fakat resmi nikah değil dini nikahlarının olduğunu söyledi. Kızının Vüsal'dan 11 haftalık hamile olduğunu, aralarında sürekli tartışma yaşandığı için çocuğu aldırmak istediklerini, aralarında tartışma yaşandığı için damadının evden ayrıldığını bir süre eve gelmediğini, bu sırada kızının işe ihtiyacı olduğu için alt katlarında bulunan iş yerinde çalışmaya başladığını belirtti. Acılı anne, damadının kendisine mesaj atarak "Senin kızın niye erkeklerin yanında çalışıyor, o..k mu yapıyor " şeklinde mesajlar gönderdiğini ifade etti.

Nardane İ, olay günü damadının dükkana geldiği, Sevilay ile görüşmek istediklerini, Sevilay'ın kabul etmesi üzerine yukarı çıktıları bir müddet sonra çığlık sesleri geldiğini ve odada kanlar içerisinde yerde yattığını gördüğünü anlattı.