Evde kolaylıkla yapabileceğiniz basit imambayıldı ve beşamel soslu imambayıldı tariflerini ve bu leziz yemeği yaparken bilmeniz gereken ipuçlarını sizler için derledik. Peki, İmam bayıldı ve karnıyarık aynı yemek mi, İmam bayıldı karnıyarık farkı ne?

İMAM BAYILDI VE KARNIYARIK AYNI YEMEK Mİ?

mam Bayıldı ve Karnıyarık, Türk mutfağının lezzetli patlıcan yemekleridir. İkisi de benzer malzemelerle hazırlansa da bazı farklılıkları vardır:

1. Hazırlanış Şekli:

• İmam Bayıldı: Patlıcanlar bütün halde (uzunlamasına kesilerek) hazırlanır. İç harcı (soğan, sarımsak, domates) pişirilip patlıcanın içine doldurulur ve soğuk olarak servis edilir.

• Karnıyarık: Patlıcanlar yarılarak (uzunlamasına kesilip açılarak) hazırlanır. İç harcı (kıyma, soğan, domates) kavrulur, patlıcanın üzerine konur ve sıcak servis yapılır.

Karnıyarık

2. İç Malzemesi:

• İmam Bayıldı: Genellikle kıyma kullanılmaz, zeytinyağlı soğan, sarımsak ve domatesle yapılır (vejetaryen bir seçenektir).

• Karnıyarık : Kıymalı iç harç kullanılır ve daha yoğun bir lezzeti vardır.

3. Pişirme ve Servis:

• İmam Bayıldı: Zeytinyağlı olarak pişirilir ve soğuk servis edilir.

• Karnıyarık: Kızgın yağda kızartılan patlıcanlar, üzerine kıymalı harç eklenerek fırında pişirilir ve sıcak yenir.

4. Hikayesi:

• İmam Bayıldı: Rivayete göre, bir imam bu yemeği ilk kez tadınca lezzetinden bayılmış, bu yüzden bu isim verilmiştir.

•Karnıyarık: Patlıcanın yarılarak içinin doldurulmasından dolayı bu adı almıştır ("karnı yarık" anlamında).

İmamayıldı

Özetle:

• Soğuk mu, sıcak mı? → İmam bayıldı soğuk, karnıyarık sıcak.

• Kıyma var mı? → İmam bayıldıda yok (genelde), karnıyarıkta var.

• Patlıcan nasıl kesilir? → İmam bayıldı bütün, karnıyarık yarık.