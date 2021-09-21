İmam 20 yıldır doğada gördüğü meyve ağaçlarını aşılıyorHobi olarak başladığı aşılamayı kendisine görev edinen imam 20 yıldır binlerce ağaç aşıladı - Haberler
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İmam 20 yıldır doğada gördüğü meyve ağaçlarını aşılıyorHobi olarak başladığı aşılamayı kendisine görev edinen imam 20 yıldır binlerce ağaç aşıladı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

- İmam 20 yıldır doğada gördüğü meyve ağaçlarını aşılıyor Hobi olarak başladığı aşılamayı kendisine görev edinen imam 20 yıldır binlerce ağaç aşıladı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde görev yapan imam Ahmet Meçe 20 yıldır vatandaşların bahçesindeki ve doğadaki ağaçları kaliteli meyve vermesi...

SAFRANBOLU (İHA) - - İmam 20 yıldır doğada gördüğü meyve ağaçlarını aşılıyor

Hobi olarak başladığı aşılamayı kendisine görev edinen imam 20 yıldır binlerce ağaç aşıladı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde görev yapan imam Ahmet Meçe 20 yıldır vatandaşların bahçesindeki ve doğadaki ağaçları kaliteli meyve vermesi amacıyla aşılıyor.

İlçede bulunan Cemal Caymaz Mahallesi Değirmencioğlu Camii'nde görevli imam Ahmet Meçe, gördüğü bütün meyve ağaçlarını 20 yıldır aşılıyor. Hobi olarak başladığı aşılama çalışmasını görev edinen Meçe, ağaçların kaliteli meyve vermesini sağlıyor.

İki çocuk babası imam gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıl boyunca binlerce ağaca aşılama yaptığını belirten Meçe, "20-25 sene önce Çerçen köyünde Mehmet Güler abim vardı. 'Hocam sana çok faydalı bir hobi öğreteyim' dedi. O zaman kendi bahçemdeki ağaçlara aşılama yapmaya başladım. Sonrasında ise kendimi geliştirdim ve bu hobi olmaktan çıkıp hastalık derecesine ulaştı" diye konuştu.

Kendiliğinden yetişen ağaçların yüzde 75'inin asıl meyveyi vermediğini ifade eden Meçe, "Pazarda, markette gördüğünüz meyvelerin hepsi aşılanmış ağaçlardan elde edilen meyveler. Onun için kendiliğinden yetişen ağaçlarda kaliteli meyve alabilmek için kesinlikle aşılanması gerekiyor" dedi.

Aşılama yaptığı için ağaçların meyvelerinden herkesin faydalanacağını aktaran Meçe, "Sadece kendi mahallemde değil köylerde, yol kenarlarında, okul bahçelerinde kendiliğinden yetişmiş meyve vermeyen ağaçları meyve verir hale getiriyoruz. Çok güzel tepkiler, geri dönüşler alıyoruz. Aşılama yaptığım ağaçların meyvelerinden herkes faydalanacak. Allah bana ömür verdiği müddetçe bu güzel faaliyete devam etmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Sezai Özay ise, "Hocamız bahçelerimizdeki ağaçlara aşılama yaptı. Ellerine sağlık, çok güzel oldu. İnşallah seneye meyvesini yiyeceğiz. Allah razı olsun kendisinden. Hocamız sadece bizim bahçelerimizdeki ağaçları değil her gördüğü yabani ağaçları aşılayıp meyveye dönüştürüyor. Dağda, bayırda, kırda nerede olursa olsun gördüğü ağaçları aşılıyor. Ağaçlar da çok güzel meyve veriyor" ifadelerine yer verdi.

İmam 20 yıldır doğada gördüğü meyve ağaçlarını aşılıyorHobi olarak başladığı aşılamayı kendisine görev edinen imam 20 yıldır binlerce ağaç aşıladı

İmam 20 yıldır doğada gördüğü meyve ağaçlarını aşılıyorHobi olarak başladığı aşılamayı kendisine görev edinen imam 20 yıldır binlerce ağaç aşıladı

İmam 20 yıldır doğada gördüğü meyve ağaçlarını aşılıyorHobi olarak başladığı aşılamayı kendisine görev edinen imam 20 yıldır binlerce ağaç aşıladı

İmam 20 yıldır doğada gördüğü meyve ağaçlarını aşılıyorHobi olarak başladığı aşılamayı kendisine görev edinen imam 20 yıldır binlerce ağaç aşıladı
İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İmam 20 yıldır doğada gördüğü meyve ağaçlarını aşılıyorHobi olarak başladığı aşılamayı kendisine görev edinen imam 20 yıldır binlerce ağaç aşıladı - Haberler
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