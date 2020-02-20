Ilyasah Shabazz, "Malcom X küresel bir ilham kaynağı"

20.02.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.02.2020 11:45

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "Malcom X ve Onun Amerikan İslam'ı Üzerindeki Etkisi" isimli konferans düzenlendi. Konferansı, Amerika Birleşik Devletlerinde ırkçılığa karşı mücadele veren sembol isim Malcom X'in kızıIlyasah Shabazz verdi. İletişim Başkanlığı tarafından "Gençlere İlham Veren İsimler-Malcolm X" projesi kapsamında düzenlenen konferansa,Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi çalışanları ve EÜ İletişim Fakültesi öğrencileri katıldı.

İletişim Başkanlığı tarafından "Gençlere İlham Veren İsimler-Malcolm X" projesi kapsamında düzenlenen konferans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Ilyasah Shabazz, Malcolm X hareketinin sadece Amerikalılar tarafından değil, dünya toplumları tarafından da takdir edildiğini ifade etti.Shabazz, "Babam 20'li yaşlarında genç bir adamken insan hakları aktivisti olarak ortaya çıktı. Amerika'nın herkes için eşitlik sözünü yerine getirmesi için yola çıktı. Feda ettiği şeyler tüm dünya tarafından görülmeli. O, tarihte en çok sevilen Amerikalı Müslüman oldu. Amerika'da İslam'ın muhteşem büyümesinde çok faydası görüldü. Birkaç sene önce babamın günlüklerini okudum, zamanın ötesinde görüşleri ve saptamaları vardı. Barış ve özgürlük için bir reçeteyi nasıl hazırladığını gördüm. Bu sayfaları okumak yolun sonuna kadar bizler için savaştığını gördüm" diye konuştu.

Malcom X'in küresel bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Shabazz, "Küresel boyutta, Malcolm X'in zamanın ötesinde birisi idi.Malcom X'in günlüklerini okurken herkes için mücadele ettiğini görebilirsiniz. Güçlüydü ama tutkuluydu, merhametliydi, enerji doluydu, samimiydi. Evet bir ikondu, hümanistti, kendini insanların refahına adamıştı" dedi.

Soru cevap şeklinde devam eden konferansta Shabazz, kendisine yöneltilen soruları da cevapladı. Konferans sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Shabazz'a plaket ve çiçek takdim edildi. Ilyasah Shabazz daha sonra konferansa katılanlar ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: Bültenler