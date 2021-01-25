İlyas Salman kimdir? Kaç yaşında, nereli? İlyas Salman mesleği ve hayatı nedir?

İlyas Salman kimdir? Kaç yaşında, nereli? İlyas Salman ne iş yapmaktadır? İlyas Salman hayatı ve biyografisi nedir?

İlyas Salman kimdir? Kaç yaşında, nereli? İlyas Salman ne iş yapmaktadır? İlyas Salman hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İLYAS SALMAN KİMDİR?

İlyas Salman 14 Şubat 1954 yılında, Arguvan'da doğan, Türk sinema, tiyatro, dizi oyuncusu ve yönetmendir.

14 Şubat 1954 yılında Malatya ilinin Arguvan ilçesinde doğdu. Aslen Arguvan, Malatyalıdır. Arguvan ilçesi Asar mahallesi nüfusuna kayıtlıdır. Uzun yıllardır oynadığı Kürt tiplemeleri nedeniyle Kürt olarak kabul edildi ve bunu açıkça yazanlar da olmuştur. Ancak 2007 yılında kendi yazısında ve kitabında Türkmen Alevisi olduğunu belirtti.

Malatya Turan Emeksiz Lisesi'nden mezun oldu. Konservatuvar'da eğitim görürken son sınıfta okulu bıraktı. Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda başladı. Uzun yıllar sinema oyunculuğunda, köylü tiplemeleri ile tanındı. Sinema oyunculuğunun yanı sıra yönetmenliğini yaptığı iki sinema filmi bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli tarzda şiirleri ve türkü albümleri bulunmaktadır. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda 1997'den 2000 yılına kadar sahneye çıkmıştır. Son olarak Hasretim Sansürlüdür isimli bir şiir kitabı ve Türksolu dergisindeki makalelerinden oluşan Kırmızı Beyaz isimli bir kitabı çıkmıştır.

Kendisi sol görüşlüdür. Türkiye Komünist Partisi'nin Kartal'da yaptığı 1 Mayıs mitingine katılmıştır. Şu anda ise Türksolu dergisinde yazmaktadır.

Gülser Salman ile evlidir ve Devrim adında bir kızı, Temmuz Ali adında bir oğlu vardır.

ÇALIŞMALARI

Son Çalışması: Karanfil Kokuyor Cıgaram

1 Ekim 2009 tarihinden itibaren Bakırköy Sanat Merkezi'nde Ahmed Arif'in "Hasretinden Prangalar Eskittim" kitabından şiirler okuyacağı "Karanfil Kokuyor Cıgaram" isminde bir gösteri sahnelemeye başlamak istemişti. Gösterinin görsel yönetmeni oğlu Temmuz Salman'dı. Kızı Devrim Salman ise gösteride solistlik yapacaktı. Ancak İlyas Salman'ın bazı geçici sağlık sorunları sebebiyle bu çalışma bahsi geçen sanat merkezinde sunulamayıp bir süre ertelenmiştir.

FİLMLERİ

1977 Çöpçüler Kralı Kapıcı

1977 Baskın

1978 Kibar Feyzo Bilo

1978 Sultan Bekçi Kolombo

1978 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor Bilo Ağa

1979 Erkek Güzeli Sefil Bilo Bilo

1980 Yedi Kocalı Hürmüz

1980 Talihli Amele Mehmet Ali

1980 Banker Bilo Bilo

1980 İbişo İbişo

1980 Beş Parasız Adam

1981 Hababam Sınıfı Güle Güle Mehmet

1981 Çirkinler de Sever Mazlum

1982 Dolap Beygiri Ali

1982 Çiçek Abbas Abbas

1982 Sari Mercedes Gurbetci Bayram Ünal

1983 Aptal Kahraman Şahan

1983 Şaşkın Ördek Halil İbrahim

1983 Şekerpare Cumali

1984 Kızlar Sınıfı İlyas Hoca

1985 Ya Ya Ya Şa Şa Şa

1985 Uyanıklar Dünyası İlyas

1985 Ekmek Elden Su Gölden

1985 Para Babası

1985 Fakir Milyoner

1985 Sarı Öküz Parası

1985 Köfteci Holding

1985 Deliye Hergün Bayram

1986 Sen Neymişsin Be Abi

1986 Karaman'ın Koyunu

1986 Ben Milyoner Değilim

1986 Ava Giden Avlanır

1987 Aşk Peşinde İlyas

1987 Gönlü Bol

1987 Fikrimin İnce Gülü/ Sarı Mercedes Bayram

1988 Keklik Ali

1988 Aptal Aşık

1989 Afacan

1989 Kınalı Hanzo İlyas

1990 Aile Bağları Deli Fişek

1990 Zavallı Ali

1993 Kızlar Sınıfı

1994 Sarhoş

1994 Talihsiz Bilo

1994 Yoksa Yaşlandım mı?

1995 Naylon Karı

1995 Antika Kabadayı

1995 Karımı Aldatamam

1995 Tek Ayaklı Kuşlar

1995 Rambo Ramiz

1997 Yasemince

1997 Tatil Belası

1998 Gülerken Ağladık

2001 Fakiro

2003 Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?

2003 Güneş de Karanlığa Düşer

2006 Sis ve Gece Cuma

2006 Adressiz Sorgular Âdemoğlu

2008 Ölüm Çiçekleri-Saraybosna Eyüp Sabri

2008 Çıngıraklı Top Muzo

Yönetmen

1990 Zavallı

1990 Aile Bağları Deli Fişek

Senaryo yazarı

1990 Zavallı

1990 Aile Bağları Deli Fişek

Tiyatro oyuncusu

Gurbet Kuşları

Müzik-Şiir albümleri

Yaram Sızlar

Söze Güneş Doğdu

Türkülerimiz Var Söylenecek

Aramayın Beni Başka Yerde

Dağların Ardı Nazlıdır

Doğdukları Yerde Doymayanlar

İnadına Türküler

Kitapları

Hasretim Sansürlüdür (2006)

Yazıları

Kırmızı Beyaz/Türksolu (2007)