İllüminatici olmakla suçlanan Cem Yılmaz sert çıktı: Bunlar bizim milletten değil

24.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:25

Komedyen Cem Yılmaz, Beyaz TV'de kendisi hakkında yapılan ve 'Cem Yılmaz'dan illuminatiye şifreli gönderme mi?' başlığıyla ekrana getirilen habere Twitter hesabından gönderme yaptı.

"BENİM MİLLETİMİ BÖYLE OYALAYANLAR BİZİM MİLLETTEN DEĞİL"

Cem Yılmaz'ın son filmi, Karakomik Filmler geçen hafta sonu izleyici ile buluştu. Özellikle, yerel seçimlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Yılmaz, bir kesimin hedefi haline geldi. Yılmaz'ın filmi için boykot çağrısı yapıldı.

Son olarak Beyaz TV ekranlarında 'illüminatici' olmakla itham edilen Yılmaz, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "İlluminatiye şifreli gönderme diyor adam abi. Ya dostlar sana bana değil bunlar masumu, safı, bir grup milleti kandırmak zekasını küçümsemek, aşağılamak değil de ne. Size bir şey diyeyim mi benim milletimi böyle şeylerle oyalayan kesin bizim milletten değil! Kesin."