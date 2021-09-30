İlkokul Öğrencilerine "Ben Ahi Evran" Çizgi Kitabı Dağıtıldı

İlkokul Öğrencilerine "Ben Ahi Evran" Çizgi Kitabı DağıtıldıÇankırı Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 34. Ahilik Haftası hatırası olarak temin edilen "Ben Ahi Evran" çizgi kitabı İlkokul öğrencilerine dağıtıldı. Üretim, yardımlaşma, paylaşım, dürüstlük, adalet ve vatanseverlik değerlerini içeren kitap Valimiz Abdullah AYAZ, Çankırı Milletvekili Salim ÇİVİTÇİOĞLU, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun ÇİFTÇİ, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer ÖZTÜRK, Ticaret İl Müdürü Mehmet Ali YARANBAŞI ve Çankırı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Osman KARADENİZ tarafından İstiklal Yolu İlkokulu öğrencilerine dağıtıldı. Suat TURGUT'un yazdığı ve çizimlerini ise Oğan KANDEMİROĞLU'nun yaptığı kitap Ahilik ve yaran kültürünün öncüsü Ahi Evran'ı eğlenceli ve öğretici bir dille anlatıyor. Çocuklar için önemli bir kaynak olduğu ifade edilen kitabın ilimizdeki bütün öğrencilere dağıtılacağı bildirildi. Kitabı çocuklara tek tek dağıtan Valimiz Abdullah AYAZ, öğrencilerle de sohbet ederek okumanın önemini anlattı. İstiklal Yolu İlkokulu öğretmenleriyle de bir araya gelen Valimiz AYAZ, pandemi sürecinin zorluklarından söz ederek, her zaman eğitimcilerin yanında olduğunu ve bu eğitim-öğretim yılında eğitimin kesintisiz sürdürülebilmesi için çıkabilecek her engelin ancak ortak çaba ile aşılabileceğini söyledi.

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