İlker Savaşkurt'un İkinci Filmi AKİS, Türkiye'de İlk Kez Altın Koza'da gösterilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İlker Savaşkurt'un İkinci Filmi AKİS, Türkiye'de İlk Kez Altın Koza'da gösterilecek

İlker Savaşkurt'un İkinci Filmi AKİS, Türkiye'de İlk Kez Altın Koza'da gösterilecek
Bültenler - Haberler | Kültür Sanat

Dünya prömiyerini 16. Harlem Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve festivalden "En İyi Yabancı Film" ödülüyle dönen "Akis" (Reflection), Türkiye'deki ilk gösterimini Adana'da Altın Koza Film Festivali'nde gerçekleştirecek.

Yönetmen İlker Savaşkurt'un ikinci uzun metraj filmi olan "Akis" (Reflection) 13-19 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde ilk defa Türk izleyicilerle buluşacak. Yapımcılığını Hasan Adalı'nın üstlendiği, Amirler Film yapımı Akis'in gösterimi 16 Eylül Perşembe akşamı 19.00'da M1 Adana AVM'de yönetmen, senarist ve oyuncuların katılımıyla yapılacak.

Farklı Milletlerden İnsanların Hikâyesine Evrensel Bir Üslupla Bakış

İstanbul'un turistik açıdan popüler noktalarından birinde yer alan bir otelde geçen fantezi türündeki film, aynı otelde bir araya gelen farklı milletlerden insanların hikâyesini anlatıyor. Mehmet Kala'nın 2012 yılında kaleme aldığı bir tiyatro oyunundan Savaşkurt'un uyarladığı, senaryosuna yine Kala'nın imza attığı Akis'te Selçuk Yöntem, Taro Emir Tekin, Yasemin Szawlowski, Ali Süreyya Tuncer, İbrahim Aköz ve Elit Andaç Çam ile birlikte Avrupalı aktörler rol alıyor.

İnsanoğlunu temsilen, farklı milletlerden karakterlerin bir otelde buluştuğu, Türkiye'de geçmesine rağmen evrensel bir üsluba ve konuya sahip olduğu için İngilizce olarak çekilen Akis, hikâyesiyle yerelden evrensele doğru geçit kuruyor. Alt metinde 7 ölümcül günaha göndermeler yapan fantezi türündeki filmin başkarakteri Aziz Sodom, söyledikleri yalanlar ve yarattıkları kandırmalarla bir noktada yüzleşmek zorunda kalan insanlar için ayna görevi görürken, filmdeki diğer karakterlere adeta erken bir kıyamet yaşatıyor.

İlker Savaşkurt'un pek çok ödül sahibi ilk filmi Damat Koğuşu'nun ardından yönetmenliğini üstlendiği ikinci filmi "Akis", dünya prömiyerini Mayıs ayında 16. Harlem Uluslararası Film Festivali'nde seyirci karşısına çıkarak gerçekleştirmiş, festivalde "En İyi Yabancı Film" ödülü kazanmıştı.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Müge Anlı Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Yeşim Salkım
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İlker Savaşkurt'un İkinci Filmi AKİS, Türkiye'de İlk Kez Altın Koza'da gösterilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 15:31:38. #1.16#

title