İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yönetmen İlker Canikligil hakkında sosyal medyada yayınladığı videosunda ve paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı. Canikligil, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Canikligil, 'alt sınıf' olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars film serisindeki gibi 'Execute Order 66' (toplu katliam) uygulama çağrısında bulunmuştu. Peki, İlker Canikligil neden gözaltına alındı? İlker Canikligil kimdir?

İLKER CANİKLİGİL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Canikligil, 'suç işlemeye alenen tahrik' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Canikligil'in emniyetteki işlemlerinin ardından yarın Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Canikligil, YouTube kanalında bir taksiciyle olan sohbetini aktarmış ve 'alt sınıf' olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars film serisindeki gibi 'Execute Order 66' (toplu katliam) uygulama çağrısında bulunmuştu. Canikligil, şu ifadeleri kullanmıştı: "Taksiye biniyorum şimdi alt sınıftan biri var. Yılışık bir sırıtışla 'reis' diyor, küçücük aklıyla. Şunu farkettim herif aslında benden nefret ediyor. Şunu diyor aslında; 'Sen okumuşsun, etmişsin ama benim adamın seni yönetecek'... Peki adamın nereye getirdi seni? Sen hep taksicisin, ne değişti senin hayatında? Ona oy verenlere bakmak lazım. Tek söylemek istediğim bir şey var; 'Execute Order 66'."

Canikligil, ayrıca sosyal medya hesabından da, "Dostlarım, bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar" paylaşımında bulunmuştu.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. Üniversite eğitimini sürdürürken 1992 yılında Nöbetçi, 1994 yılında Ağaç ve 1995 yılında Uçmak İstiyorum isimli üç kısa film çekti. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı.

1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders vermeye başladı. 2005 yılında kurgucu Walter Murch'ün The Blink of An Eye (Göz Kırparken) isimli kitabını Türkçeye çevirdi. 2006 yılında akademiden istifa etti, aynı yıl Ecinniler isimli dizinin pilot bölümünü yönetti ve kurgusunu yaptığı Gen filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü aldı. 2007 yılında Dijital Video ile Sinema isimli bir kitap çıkardı. 2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalıştı. 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve Youtube kanalı FluTV'de içerik üretmeye başladı.