İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek

23.10.2020 22:58 | Son Güncelleme: 23.10.2020 23:07
İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek

26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmaları değerlendirdi. Başbuğ, en büyük hayalinin Azerbaycan ile Türkiye'nin tek devlet olması olduğunu söylerken "Ama reel politik/gerçekçilik buna olanak tanır mı? Pek sanmam" dedi.

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Sözcü yazarı Uğur Dündar'a yaptığı açıklamada en büyük hayalinin Türkiye ile Azerbaycan'ın birleşmesi olduğunu belirtti.

Türkiye'nin dış politikasında yaşanan gelişmeleri de değerlendiren Başbuğ, "Türkiye'nin bu savaşta koşulsuz olarak Azerbaycan'ın yanında yer almasından doğal bir şey olamaz" ifadesini kullandı.

ERMENİSTAN, RUSYA'NIN DESTEĞİ İLE KARABAĞ'I İŞGAL ETMİŞTİ

Başbuğ, Azerbaycan'ın Karabağ operasyonuna dair şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişki, komşuluğunda ötesinde iki kardeş devlet arasındaki bir ilişkidir. Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bu savaşta, elbette koşulsuz olarak Azerbaycan'ın yanında olmalıdır. Hatırlanacağı gibi, 13 Nisan 1991'de Karabağ'da Ermenistan ile Azerbaycan arasında çatışmalar başlamıştır. Ermenistan, 1992 yılında Rusların da desteğiyle bütün Karabağ'ı işgal etmiştir. İşgal edilen Azerbaycan toprakları neredeyse Azerbaycan topraklarının beşte biridir.

"TÜRKİYE'NİN AZERBAYCAN'LA BİRLİKTE OLMASINDA DAHA DOĞALI OLMAZ"

"Azerbaycan'ın Karabağ'da yürüttüğü askeri harekât, kendi topraklarını geri alma amacına yöneliktir. Uluslararası hukuk açısından da haklı bir harekâttır. Bunun yanında unutulmasın ki, 1991'de başlayan işgal sürecinde 20 bin Azerbaycanlı şehit olurken, sivillere yönelik saldırılar sonucunda mülteci ve göçmen sayısı da bir buçuk milyonu aşmıştır. Türkiye'nin bu savaşta koşulsuz olarak Azerbaycan'ın yanında yer almasından doğal bir şey olamaz. Bu arada İsmet İnönü'nün büyük devletlerin de karıştığı dış sorunlarda nasıl hareket edilmesine yönelik değerlendirmesini de göz önünde tutmak uygun olacaktır."

"EN BÜYÜK HAYALİM TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'IN TEK DEVLET OLMASI"

"Rusya, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında sonucu etkileyecek en güçlü devlettir. Reel politik/gerçekçilik bunu bize göstermektedir. Dolayısıyla, Türkiye Rusya'nın bu sorundaki durumunu ve etkisini de dikkate almak zorundadır. Kişisel olarak, dış politikada reel politik/gerçekçiliğin esas alınmasını düşünenlerden birisiyim. Bu düşüncenin dışına çıktığım tek bir durum oldu. 14 Nisan 2016 günü Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde verdiğim konferansta, bir hayalim olduğunu söyledim. "En büyük hayalim, Türkiye ile Azerbaycan'ın tek devlet olmasıdır" dedim Evet bunu hâlâ hayal ederim. Ama reel politik/gerçekçilik buna olanak tanır mı? Pek sanmam. Yine de her şeye rağmen büyük hayallere sahip olmak güzel bir şeydir."

İlgili Haberler

Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; 'Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i...
Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin; "Yakın zamanda Dağlık Karabağ'da Çırpınırdın Karadeniz'i...
Çelik: '(Yunanistan'ın tutumu) Türkiye müzakere masasını en güçlü zemin olarak görmektedir'
Çelik: "(Yunanistan'ın tutumu) Türkiye müzakere masasını en güçlü zemin olarak görmektedir"
Türkiye'nin en büyük buzulu yerli yabancı doğaseverleri ağırlıyor
Türkiye'nin en büyük buzulu yerli yabancı doğaseverleri ağırlıyor
Haber Yorumları (2)
TURAN: İnşaallah o günleride görürüz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAHYA: Komşu ülkeler izin vermez.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Bülent Turan Meral Akşener Engin Yıldırım
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Sinem Kobal Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Eddie Newton Garry Rodrigues Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Bursa Avrupa Denizli Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İlker Başbuğ: En büyük hayalim Türkiye ile Azerbaycan'ı tek devlet olarak görmek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 23:32:13. #1.15#
title