İlker Ayrık madenci genel müdür Ahmet Şentürk'e meydan okudu

İlker Ayrık, yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk'e sosyal medya hesaplarından meydan okudu. İşte detaylar
İlker Ayrık, Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Ahmet Şentürk'ün, çevrecilerin sürdürdüğü 'Su ve Vicdan Nöbeti'ne yönelik "30 yıldır bekliyoruz, 3-5 ay daha bekleriz" sözlerine tepki gösterdi
Oyuncu, sosyal medya hesaplarından, "Kaz Dağları'nda altın çıkarmak isteyen Doğu Biga Madencilik Genel Müdürü Sn. Ahmet Şentürk'ü BabalaTv'de canlı yayına davet ediyorum. Bir el atıp bu daveti kendisine ulaştırırsanız çok mutlu olurum. Meraklı sorularımı yanıtlamasını rica ediyorum..." diye yazdı.
Ayrık'a meslektaşlarından ve takipçilerden destek geldi.
Kaynak: Snob Magazin