İlkan Karaman'dan genç sporculara sürpriz

Bilnet Okulları Karşıyaka Ulukent Kampüsü'nde düzenlenen Ege Asist Spor Kulübü 18 yaş altı basketbol antrenmanında yüzler güldü. Elite PT Akademi'de antrenman yapan eski NBA'li yeni Pınar Karşıyaka'lı sporcu İlkan Karaman, kendi antrenmanı için geldiği sırada genç sporcuların antrenmanına katıldı, hem genç yeteneklere hem de izleyenlere güzel anlar yaşattı.

2014-2015 sezonunda NBA takımlarından Brooklyn Nets'e draft edilen Karaman, günümüzde de Pınar Karşıyaka'da forma giymektedir. Ülkemizde Tofaş, Fenerbahçe Ülker ve Beşiktaş Sompo Japan takımlarında oynadı.

ANTRENMANDA "SELFİE" DE UNUTULMADI

Geleceğin yeteneklerini antrenmanda ön sıralarda izleyen İlkan Karaman, gençlerle fotoğraf çektirmeyi de unutmadı. Antrenmanın bitişinden sonra kendi antrenmanına geçen sporcu, genç yetenekleri izlemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaynak: Bültenler