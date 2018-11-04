İlkadım'dan Hizmet Turu

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, geleneksel hale getirdiği hizmet turlarının bir yenisini AK Parti İlkadım Mahalle Başkanları ile gerçekleştirdi.

İlk olarak Derebahçe Sosyal Tesisleri'nde AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Hakan Ay, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman ve İlçe Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile Mahalle Başkanlarıyla kahvaltı programında buluşan Başkan Tok, hizmet turuna yoğun katılım gösteren parti üyelerine teşekkür etti.

Derebahçe Sosyal Tesisleri'nin ardından ilk durak 2 bin 250 metre yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme alanları ve peysaj alanlarından oluşan İlkadım Koşu Yolu ve Hayat Parkuru olurken ikinci durak Belediye Yeni Hizmet Binası oldu. Yapımında sona yaklaşılan binayı büyük bir beğeni ile inceleyen mahalle başkanları ve parti üyelerine Başkan Tok, Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen arsa üzerine yapılan ve Türkiye'nin en büyük Gençlik Merkezi hakkında bilgi verdi. Ara vermeden devam edilen hizmet turunda bir başka durak da Karadeniz'de benzeri olmayan tamamen kesme taş ve ahşaptan, Selçuklu Mimarisi ile yapılan Cami ve Külliye projesi oldu. Türkiye'ye örnek olacak olan Cami ve Külliye inşaatı ve tamamen ahşaptan oluşan, doğa ile iç içe, deniz manzarasıyla, engellilerin engelsiz şekilde kullanabildiği 15 Temmuz Millet Yolu'nda incelemelerde bulunan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, buralarda da katılımcılara detaylı bilgi vererek projeleri anlattı. Mahalle başkanları hizmet turlarında hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Daha sonra Türk-İslam Sanatları Merkezi ve Acem Tekkesi ve Sohbet Evi'ni gezen mahalle başkanları projelerden övgüyle bahsetti.

İlkadım Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirten AK Parti İlkadım İlçe Başkası Hakan Ay, "İlkadım sadece Samsun'un değil Karadeniz'in en büyük ilçesi o nedenle büyük bir öneme sahip. Zaten biliyorduk ama yeniden gördük ki Başkanımız Erdoğan Tok ve ekibi ciddi bir mesai ile dev projelere imza atmışlar. Bu nedenle İlkadımlı hemşehrilerim adına kendisine ve ekibine teşekkür ederim. Bizler İlkadım'a yapılan tüm hizmetlerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Tok: "Hizmetlerimizle çıtayı yükselttik"

Programda konuşan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Gerçekleştirmiş olduğumuz hizmet turlarımıza yoğun ilgi gösteren AK Parti ailemizin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu gezi sonrasında hizmet çıtamızın yükseldiğine sizler de yakından şahitlik edeceksiniz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yaşadığımız kente hizmet etme aşkımızla, kültürel mirasımızı ve tarihimizi gelecek nesiller için korumaya ve üstün tutmaya, ilçemizi markalaştırmaya ve modern, yaşanabilir bir kent haline getirmeye yönelik çalışmalarımızı bir bir hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 4,5 yılda İlkadım'ın gelecek yüzyılına damga vuracak eserlere imza attık. Bundan sonrasında beklentimiz ve gelecek vizyonumuzu daha da yukarıya taşıyarak sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN